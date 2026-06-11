Ταραχές στο Μπέλφαστ: Έκκληση για ηρεμία από την οικογένεια του θύματος της επίθεσης - Βίντεο από τα επεισόδια

Κάλεσμα να τερματιστούν οι ταραχές που συγκλονίζουν τα τελευταία 24ωρα το Μπέλφαστ ύστερα από επίθεση με μαχαίρι που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 40χρονου από έναν 30χρονο μετανάστη απευθύνει η οικογένεια του.

Σε δήλωση που εξέδωσε η αστυνομία οι συγγενείς του Στίβεν Όγκιλβι δήλωσαν ότι ένιωσαν αηδιασμένοι από τις σκηνές χάους και καταστροφής, που προκλήθηκαν από την επίθεση ενός 30χρονου Σουδανού, που είχε σαν αποτέλεσμα το θύμα να χάσει το αριστερό του μάτι.

Extraordinary scenes during the Belfast protests as even the firefighters were caught fighting live on air. pic.twitter.com/h5mCl4NEwP — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 11, 2026

Παρά τις εκκλήσεις της οικογένειας του κ. Όγκιλβι και την επιστράτευση 200 επιπλέον αστυνομικών για την αντιμετώπιση των ταραχών, βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωσαν νέα περιστατικά έντασης.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού εναντίον διαδηλωτών για να τους διαλύσει

Την Τετάρτη (10/6) ο Χάντι Αλόντιντ, 30 ετών, είχε εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Μπέλφαστ κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας για την επίθεση με μαχαίρι της Δευτέρας, στην οποία ο κ. Όγκιλβι έχασε το ένα του μάτι.

Το χρονικό του περιστατικού

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30 τοπική ώρα, σε γειτονιά του βόρειου Μπέλφαστ τη Δευτέρα (8/6) όταν ο 30χρονος Σουδανός δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι κατά του 40χρονου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα περίπου 40 ετών.

Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonight pic.twitter.com/jNMU2UkQAK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της επίθεσης και την παρέμβαση πολιτών, οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν τον δράστη πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο τραγική.

Ύστερα από το περιστατικό διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο αλλά και σπίτια.

Επίθεση δέχθηκαν και καταστήματα, όπως ένα τούρκικο κουρείο. «Έσπασαν την μπροστινή πόρτα και τα παράθυρα του καταστήματος.

«Αυτή είναι η κοινότητά μας. Δεν έχει θέση η βία» σημείωσε δημοτικός σύμβουλος του κόμματος Συμμαχία.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία. Όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις πράξεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και να επιτρέψουν την επιστροφή της ειρήνης στους δρόμους μας», ανέφερε.

Πηγή cnn.gr