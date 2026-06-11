Ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Τα πρατήρια καυσίμων στην υπό ρωσική κατοχή χερσόνησο της Κριμαίας ξέμειναν σήμερα από βενζίνη, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, καθώς κλιμακώνεται η ουκρανική εκστρατεία κατά των γραμμών τροφοδοσίας της περιοχής αυτής.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν καύσιμα στα περισσότερα πρατήρια, ενώ παρατηρούνται δυσκολίες στο να καλύψει η τρέχουσα τροφοδοσία τις ανάγκες ακόμα με το σύστημα διανομής με δελτίο που έχει επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας στην πόλη Γεβπαρότιβα δήλωσε ότι υπήρχε μεγάλη ουρά έξω από το μοναδικό πρατήριο καυσίμων που ήταν ανοικτό εκεί.

Η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα με drones σε γραμμές τροφοδοσίας προς τη χερσόνησο, που η Ρωσία κατέλαβε από το Κίεβο το 2014. Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει σύστημα διανομής καυσίμων με δελτίο, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις και σε κάποια είδη τροφίμων.

Χθες, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάεφ δήλωσε ότι τα σχέδια για διανομή βενζίνης με δελτίο καθυστερούν διότι τα φορτηγά δεν μπορούν να φέρουν καύσιμα στην πόλη, ύστερα από τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα στις διαδρομές ανεφοδιασμού.

Τα καύσιμα μεταφέρονται στην Κριμαία από οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα μέσω εδαφών, υπό ρωσική κατοχή, στον βορρά. Οι διαδρομές αυτές αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα λόγω επιθέσεων με drones.

Τα καύσιμα έφθαναν προηγουμένως στην Κριμαία με φορτηγίδα σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην πόλη Φεοντοσία, αλλά οι προμήθειες διακόπηκαν αφότου η Ουκρανία έπληξε τον τερματικό σταθμό τον Απρίλιο.

Στη Σεβαστούπολη, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης δήλωσε ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν μικρές ζημιές στη διάρκεια της νύχτας και ότι 33 εξ αυτών καταρρίφθηκαν. Ο υποστηριζόμενος από τη Μόσχα κυβερνήτης στο υπό ρωσική κατοχή τμήμα της Χερσώνας, που συνορεύει με την Κριμαία, δήλωσε ότι η Ουκρανία στοχοποίησε γέφυρες στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές.

Το Κίεβο έπληξε επίσης τη νότια Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν οι αρχές, προκαλώντας ζημιές καθώς και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, που κατασβέστηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ