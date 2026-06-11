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Το Ιράν απειλεί τον Ίλον Μασκ – Πιθανοί στόχοι Starlink και SpaceX

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, το Ιράν θεωρεί πιθανό στόχο επίγειους σταθμούς της Starlink στη Μέση Ανατολή και εταιρείες που συνδέονται με τον Ίλον Μασκ, εν μέσω κλιμάκωσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει στη λίστα των πιθανών στρατιωτικών του στόχων, περιουσιακά στοιχεία και εταιρείες του Έλον Μασκ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως ο στρατός των ΗΠΑ και του Ισραήλ χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαδικτύου Starlink του Μασκ, αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars .

Στους πιθανούς στόχους εντάσσονται οι επίγειοι σταθμοί Starlink που βρίσκονται στο Κατάρ, την Ιορδανία, τα ΗΑΕ και το Ομάν καθώς και εταιρείες που συνδέονται με μετόχους της SpaceX.

Ανώνυμη πηγή, την οποία επικαλείται το Fars, ισχυρίστηκε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε εταιρείες που συνδέονται με τον Μασκ για να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε υποδομές ύδρευσης στο νότιο Ιράν αυτή την εβδομάδα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή και στα κατεχόμενα εδάφη», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Fars.

Πηγή: cnn.gr

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ΙΛΟΝ ΜΑΣΚ

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