«Το απαγορευμένο νησί»: Γιατί η νήσος Χαργκ στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Τραμπ

Μπορεί να καταλαμβάνει μόλις λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Περσικό Κόλπο, όμως η νήσος Χαργκ θεωρείται από πολλούς αναλυτές το πιο πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο του Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά της επανήλθε στο διεθνές προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η κατάληψή της αποτελούσε μία από τις επιλογές που εξετάζονταν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Χαργκ ήταν διαχρονικά η προτιμώμενη επιλογή του σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι βέβαιος κατά πόσο η αμερικανική κοινή γνώμη θα στήριζε μια τέτοια επιχείρηση.

Η αναφορά αυτή αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από το μικρό αλλά εξαιρετικά σημαντικό νησί, το οποίο αποτελεί τον βασικό δίαυλο εξαγωγής του ιρανικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Η Χαργκ βρίσκεται στον βόρειο Περσικό Κόλπο, περίπου 55 χιλιόμετρα από το λιμάνι Μπουσέρ, και φιλοξενεί τις σημαντικότερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Υπολογίζεται ότι μέσω του νησιού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, γεγονός που το καθιστά ζωτικής σημασίας για τα κρατικά έσοδα και τη λειτουργία της οικονομίας.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το νησί διαθέτει υποδομές ικανές να εξυπηρετούν τεράστιους όγκους πετρελαίου και να δέχονται υπερδεξαμενόπλοια, χάρη στα βαθιά νερά που το περιβάλλουν. Η γεωμορφολογία αυτή προσφέρει ένα πλεονέκτημα που δεν συναντάται εύκολα στις υπόλοιπες ιρανικές ακτές.

Η σημασία της Χαργκ δεν περιορίζεται στο Ιράν. Από τις εγκαταστάσεις της αναχωρούν φορτία που καταλήγουν κυρίως στις ασιατικές αγορές, με την Κίνα να συγκαταλέγεται στους βασικούς αγοραστές ιρανικού αργού. Οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του νησιού θα είχε άμεσες επιπτώσεις τόσο στα έσοδα της Τεχεράνης όσο και στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Για τον λόγο αυτό, η Χαργκ θεωρείται από στρατιωτικούς αναλυτές ένας από τους πιο ευάλωτους αλλά ταυτόχρονα πιο κρίσιμους στόχους σε περίπτωση σύγκρουσης. Η εξουδετέρωση ή η κατάληψή της θα μπορούσε να πλήξει καίρια την οικονομική δυνατότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του.

Ωστόσο, η στρατιωτική αξία ενός τέτοιου σεναρίου συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους. Αν και αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να καταλάβουν το νησί σε σύντομο χρονικό διάστημα, η διατήρηση του ελέγχου του θεωρείται πολύ πιο σύνθετη υπόθεση.

Η εγγύτητα της Χαργκ στις ιρανικές ακτές θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να εξαπολύει συνεχείς επιθέσεις με πυραύλους, drones και άλλα μέσα, μετατρέποντας την περιοχή σε μόνιμη εστία στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων, η προστασία του νησιού θα απαιτούσε εκατοντάδες στρατιώτες και σημαντικούς πόρους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, μια επίθεση εναντίον της Χαργκ θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο. Ενεργειακές εγκαταστάσεις σε γειτονικές χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο αντιποίνων, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου θα δέχονταν έντονες πιέσεις, με συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Γι’ αυτό και, παρά τη στρατηγική της σημασία, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η Χαργκ λειτουργεί περισσότερο ως μοχλός πίεσης και λιγότερο ως ρεαλιστικός στρατιωτικός στόχος, καθώς μια επιχείρηση εναντίον της θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο και απρόβλεπτο κύκλο σύγκρουσης στην ήδη εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera