«Elon Premium»: Ο Ίλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία

Ο Έλον Μασκ πέρασε πλέον σε μια νέα εποχή οικονομικής ισχύος, καθώς η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο τον καθιστά τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία με περιουσία που ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η SpaceX, η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Μασκ μαζί με την Tesla, άντλησε 75 δισ. δολάρια μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Η αποτίμηση της εταιρείας εκτοξεύθηκε στα 1,77 τρισ. δολάρια, αντανακλώντας την τεράστια εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Πριν από τη δημόσια εγγραφή, το περιοδικό Forbes υπολόγιζε την περιουσία του Μασκ σε περίπου 780 δισ. δολάρια, ποσό ήδη πολύ υψηλότερο από εκείνο οποιουδήποτε άλλου δισεκατομμυριούχου στον κόσμο. Με την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της SpaceX, η συνολική του περιουσία εκτιμάται ότι ξεπερνά πλέον το 1,1 τρισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του προέρχεται από το μερίδιό του στη SpaceX, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 866 δισ. δολάρια. Παράλληλα, σημαντική παραμένει η συμμετοχή του στην Tesla, αλλά και σε άλλες εταιρείες που έχει ιδρύσει ή συνιδρύσει, όπως η Neuralink και η The Boring Company.

Ο 54χρονος επιχειρηματίας γεννήθηκε στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής και έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την Tesla και τη SpaceX. Η επιτυχία της Tesla συνέβαλε καθοριστικά στην επιτάχυνση της μετάβασης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας προς τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ η SpaceX έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπορική αξιοποίηση του διαστήματος.

Η επιρροή του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την εξαγορά του Twitter το 2022 έναντι 44 δισ. δολαρίων, κίνηση που του έδωσε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες και τον κατέστησε μία από τις πιο ηχηρές φωνές στον δημόσιο διάλογο για θέματα πολιτικής, οικονομίας, μετανάστευσης και ελευθερίας του λόγου.

Ωστόσο, η πορεία του δεν υπήρξε χωρίς αντιδράσεις. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι συγκεντρώνει υπερβολική οικονομική και πολιτική επιρροή, ενώ έχουν εκφραστεί ανησυχίες για τη διακυβέρνηση των εταιρειών του και τις συχνά παρεμβατικές πολιτικές τοποθετήσεις του. Η συμμετοχή του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Department of Government Efficiency (DOGE) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συνέπεσε με πιέσεις στις πωλήσεις της Tesla σε ορισμένες αγορές.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να στοιχηματίζουν στην ικανότητά του να μετατρέπει φιλόδοξες ιδέες σε επιχειρηματικές επιτυχίες. Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη ώστε αναλυτές έχουν δημιουργήσει ακόμη και τον όρο «Muskonomy» για να περιγράψουν το δίκτυο των εταιρειών που περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο.

Πολλοί στην αγορά μιλούν πλέον για το λεγόμενο «Elon Premium», δηλαδή την επιπλέον αξία που αποδίδουν οι επενδυτές στις εταιρείες του όχι μόνο λόγω των οικονομικών τους στοιχείων, αλλά και εξαιτίας της πίστης τους στο όραμα και την ικανότητα εκτέλεσης του ίδιου του Μασκ.

Για τους υποστηρικτές του, ο άνθρωπος που οδήγησε την ηλεκτροκίνηση στο προσκήνιο και φιλοδοξεί να κατακτήσει το διάστημα αποτελεί τη σύγχρονη ενσάρκωση της τεχνολογικής καινοτομίας. Για τους επικριτές του, είναι ένα παράδειγμα της υπερσυγκέντρωσης οικονομικής και πολιτικής ισχύος σε ένα και μόνο πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, με περιουσία άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ο Έλον Μασκ έχει ήδη εξασφαλίσει μια μοναδική θέση στην παγκόσμια οικονομική ιστορία.

Πηγή: ertnews.gr