Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα επιβάλει δασμούς αν το Παρίσι δεν άρει τον φόρο που επιβάλλει στους αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν άλλη» επιλογή από το να επιβάλουν δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά, αν το Παρίσι δεν άρει τον φόρο που επιβάλλει στους αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας.

«Του ζήτησα να μην φορολογήσει τις αμερικανικές εταιρείες, κι αν το κάνουν δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω δασμούς 100% σε όλες τις σαμπάνιες και τα κρασιά από τη Γαλλία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post αναφερόμενος στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

«Το μόνο που έχει να κάνει είναι να ξεφορτωθεί τον φόρο και δεν θα έχει αυτή την πίεση», πρόσθεσε ο Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος και η γαλλική προεδρία δεν έχουν σχολιάσει το άρθρο.

Η Γαλλία επέβαλε το 2019 φόρο 3% στα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες που αποκτούν στη χώρα εταιρείες με έσοδα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία και 750 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως.

Τα αλκοολούχα ποτά είναι μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, με την αξία τους να φτάνει περίπου τα 9 δισεκ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΗΠΑΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα