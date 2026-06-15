Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν άλλη» επιλογή από το να επιβάλουν δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά, αν το Παρίσι δεν άρει τον φόρο που επιβάλλει στους αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας.

«Του ζήτησα να μην φορολογήσει τις αμερικανικές εταιρείες, κι αν το κάνουν δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω δασμούς 100% σε όλες τις σαμπάνιες και τα κρασιά από τη Γαλλία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post αναφερόμενος στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

«Το μόνο που έχει να κάνει είναι να ξεφορτωθεί τον φόρο και δεν θα έχει αυτή την πίεση», πρόσθεσε ο Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος και η γαλλική προεδρία δεν έχουν σχολιάσει το άρθρο.

Η Γαλλία επέβαλε το 2019 φόρο 3% στα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες που αποκτούν στη χώρα εταιρείες με έσοδα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία και 750 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως.

Τα αλκοολούχα ποτά είναι μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, με την αξία τους να φτάνει περίπου τα 9 δισεκ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ