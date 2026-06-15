Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη συμφώνησε στο μνημόνιο κατανόησης για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να σεβαστούν τα δικαιώματα του Ιράν

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν συμφώνησε στο μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ.

«Μετά από εντατικές συζητήσεις, σχεδόν όλα τα μέλη του Majlis [Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση] υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους», έγραψε στο X.

Ανέφερε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «διαδραμάτισε τον σημαντικότερο ρόλο στην ενσωμάτωση ρητρών για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων του Ιράν».

Πρόσθεσε ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι το αποτέλεσμα μηνών «διαλόγου και επίμονων ακολουθιών» και ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διακοπής του πολέμου και της έναρξης διαπραγματεύσεων.

Σημείωσε τέλος ότι το Ιράν «έχει προετοιμαστεί για όλες τις επιλογές» και είπε ότι, εάν εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις του μνημονίου κατανόησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί «ένα έγγραφο υπερηφάνειας για τη χώρα».

Πηγή: Al Jazeera