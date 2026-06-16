Τι κρύβει η συμφωνία Τραμπ με το Ιράν - Ανοίγει το Ορμούζ, αντιδρά το Ισραήλ

Σε νέα, κρίσιμη φάση εισέρχεται το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν έχει πλέον υπογραφεί, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει πλήρως τον αμερικανικό ισχυρισμό περί ψηφιακής υπογραφής. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία είναι «all signed» και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά έως την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία αναμένεται η επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία.

Το βασικότερο άμεσο αποτέλεσμα αφορά τη ναυσιπλοΐα στον Ορμούζ. Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα και δύο φορτηγά πλοία πέρασαν από τα Στενά μετά την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, αν και ναυτιλιακές πηγές προειδοποιούν ότι η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να απαιτήσει εβδομάδες, λόγω ζητημάτων ασφαλείας και πιθανών επιχειρήσεων εκκαθάρισης ναρκών.

Παράλληλα, το τελευταίο 8ώρο καταγράφηκαν αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Guardian και ισραηλινά μέσα που επικαλούνται ιρανικές πηγές, τρεις εκρήξεις ακούστηκαν νότια του νησιού Κεσμ και πιθανόν συνδέονται με προσπάθειες «διαχείρισης της κυκλοφορίας» στη θαλάσσια ζώνη.

Στο πολιτικό σκέλος, ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν έχει δεσμευθεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News ότι οι πυρηνικοί επιθεωρητές θα επιστρέψουν «οπωσδήποτε» στο Ιράν, προσθέτοντας ότι βασικό μέρος της συμφωνίας είναι η συνδρομή της ΔΟΑΕ (Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας) και των ΗΠΑ στην καταστροφή του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, γεγονός που τροφοδοτεί επιφυλάξεις σε Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνη. Το Reuters αναφέρει ότι οι δύο πλευρές περιγράφουν διαφορετικά κρίσιμα σημεία του Μνημονίου, από το πυρηνικό πρόγραμμα έως τις κυρώσεις και την τύχη παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιρανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον δεσμεύθηκε να μην επιβάλει νέες κυρώσεις μέχρι την τελική συμφωνία, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες χρηματικές παροχές προς την Τεχεράνη.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο παραμένει το ζήτημα ενός πιθανού επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για το Ιράν. Ο Guardian μετέδωσε, επικαλούμενο τους Financial Times, ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει ένα τέτοιο σχήμα υπό όρους, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ απέρριψε την αναφορά ως «fake news», ενώ ο Βανς διευκρίνισε ότι δεν προβλέπονται άμεσες αμερικανικές χρηματοδοτήσεις προς το Ιράν.

Το πιο ασταθές μέτωπο παραμένει ο Λίβανος. Ο Guardian μετέδωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά όχι αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές που έχουν καταλάβει. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε Λίβανο, Γάζα και Συρία «για όσο χρειαστεί», ενώ η Χεζμπολάχ φέρεται να εξαπέλυσε ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχαίτισε τις επιθέσεις.

Στο Ισραήλ, οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. Η Jerusalem Post μεταδίδει ότι ισραηλινοί αξιοματούχοι επικρίνουν την ένταξη του Λιβάνου στη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, ενώ ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν γνωρίζει τους πλήρεις όρους της αμερικανοϊρανικής συμφωνίας και ότι, παρότι ο ίδιος και ο Τραμπ συχνά «βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», υπάρχουν και στιγμές διαφωνίας.