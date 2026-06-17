Νέος βομβαρδισμός ΗΠΑ κατά ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Τουλάχιστον ένας άνδρας έχασε τη ζωή του χθες Τρίτη στον ανατολικό Ειρηνικό όταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν ταχύπλοο, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, καθώς συνεχίζουν τη σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον πλεούμενων που κατ' αυτές χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών, εκστρατεία που αμφισβητείται έντονα κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από διακόσιους ανθρώπους μέχρι σήμερα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι το ταχύπλοο που καταστράφηκε χθες «επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

«Άρρεν ναρκωτρομοκράτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής και υπήρξαν δυο επιζήσαντες», συνέχισε, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για τις επιχειρήσεις του είδους, συμπληρώνοντας πως ειδοποιήθηκε «αμέσως» η αμερικανική ακτοφυλακή προκειμένου να ενεργοποιήσει το «σύστημα έρευνας και διάσωσης» ώστε να περισυλλεχθούν. Δεν διευκρίνισε αν πράγματι διασώθηκαν.

Παρέθεσε ασπρόμαυρο «αποχαρακτηρισμένο» απόσπασμα βίντεο, διάρκειας 5 δευτερολέπτων, που απαθανατίζει την καταστροφή του ταχύπλοου.

Ο απολογισμός των θυμάτων των βομβαρδισμών του είδους έχει ξεπεράσει πλέον τα 200, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις αμερικανικές ανακοινώσεις από το περασμένο φθινόπωρο.

Η Ουάσιγκτον διεξάγει από τον Σεπτέμβριο του 2025 εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στοχοποιώντας ταχύπλοα στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική· την παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά — η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ χαρακτήρισε πέρυσι διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Η Κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο ουδέποτε έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται. Ειδικοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ