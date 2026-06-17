Συνεδριάζει η Ολομέλεια για έγκριση σύνθεσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συνέρχεται σήμερα στις 09.30 το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και για να εκλέξει τα μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής.

Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές διατηρούνται στις 16, με συμμετοχή στο σύνολο 12 Βουλευτών, ενώ υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ λαμβάνουν από πέντε προεδρίες και ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από τρεις.

Ο ΔΗΣΥ αναλαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών και το ΑΚΕΛ λαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και το ΔΗΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ