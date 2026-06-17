«Δεν έκανα καταγγελία»: Ο Μαυρογιάννης εξηγεί πώς άνοιξε ο φάκελος «Κράτος Μαφία» (ηχητικό)

Την ανάγκη να αφεθούν οι θεσμοί να λειτουργήσουν, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το τεκμήριο της αθωότητας, υπογράμμισε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, αναφερόμενος στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Ο τέως διαπραγματευτής και υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2023, Ανδρέας Μαυρογιάννης, μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Άντρη Δανιήλ, αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης που ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Κράτος Μαφία», επισημαίνοντας ότι τότε είχε αναλάβει πρωτοβουλία απευθυνόμενος στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Όπως ανέφερε, το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2022 και είχε προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις. «Εγώ τότε είχα αναλάβει την πρωτοβουλία να στείλω μια επιστολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς λέγοντας της ότι, κοιτάξτε, μπορεί σ' αυτό το θέμα, σ' αυτή την υπόθεση μια αυτεπάγγελτη διερεύνηση», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπέβαλε καταγγελία.

«Εγώ δεν έχω κάνει ούτε καταγγελία ούτε τίποτα. Είπα ότι η ευχή μου είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να διερευνηθεί», ανέφερε.

Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι για τον ίδιο το ζήτημα συνδέεται πρωτίστως με τη λειτουργία μιας ευνομούμενης πολιτείας και του κράτους δικαίου. «Έχει να κάνει με την έννοια του κράτους δικαίου και με την έννοια μιας ευνομούμενης πολιτείας. Και πρέπει οι θεσμοί αυτής της χώρας να λειτουργούν», σημείωσε.

Ο κ. Μαυρογιάννης εκτίμησε ότι το γεγονός πως η διερεύνηση οδήγησε σε εκ πρώτης όψεως διαπίστωση για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δείχνει ότι η Αρχή έκανε τη δουλειά της. «Θεωρώ ότι, αν θέλετε, το γεγονός ότι η διερεύνηση αυτή οδήγησε μία εκ πρώτης όψεως, prima facie αν θέλετε, διαπίστωση ότι μπορεί να υπάρχουν ποινικές ευθύνες και αδικήματα, δείχνει ότι σε αυτή την περίπτωση η Αρχή έκανε καλά τη δουλειά της», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν διακρίνει διαφθορά στο πόρισμα, απάντησε: «Σίγουρα περί αυτού πρόκειται. Αλλά από εκεί και πέρα βρισκόμαστε ακόμη σε ένα προκαταρκτικό στάδιο. Πρέπει τώρα να γίνει ποινική διερεύνηση και μετά θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν πραγματικές ποινικές ευθύνες και αν χωρούν δικαστικές διαδικασίες».

Ο κ. Μαυρογιάννης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να προδικάζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί αυτό που μας επιτρέπει και μας νομιμοποιεί να απαιτούμε είναι η ανάγκη προστασίας των θεσμών και των διαδικασιών», είπε.

«Δεν μπορούμε τώρα εμείς αυτούς τους θεσμούς και αυτές τις διαδικασίες να προαποφασίσουμε τι θα κάνουν ή τι δεν θα κάνουν. Σεβασμός σημαίνει σεβασμός από όλους», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», είπε ότι το είχε διαβάσει και είχε διαπιστώσει πως επικαλείτο πηγές, ακόμη και δικαστικές αποφάσεις ξένων χωρών. «Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα ευσταθούν, αν αληθεύουν. Πώς να το ξέρω. Αλλά χρήζει διερεύνηση», σημείωσε.

Σε σχέση με την ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία έκανε λόγο για πολιτικό πολιτισμό, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι το ζητούμενο είναι να λειτουργήσουν οι θεσμοί. «Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί για να υπάρχει λογοδοσία, για να υπάρχει διαφάνεια, για να μπορούμε να λειτουργούμε υπό ένα καθεστώς που να συνάδει με την έννοια του κράτους δικαίου. Αυτό ισχύει για όλους», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την ευκολία με την οποία τίθεται κάθε φορά ζήτημα εξαίρεσης θεσμικών αξιωματούχων. «Ο πολιτικός πολιτισμός απαιτεί να μην υποκαθιστούμε τους θεσμούς και σημαίνει επίσης ότι από τη στιγμή που έχουμε τους θεσμούς που έχουμε πρέπει να τους εμπιστευόμαστε να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε.

«Δεν μπορούμε κάθε φορά που θα έχουμε μια υπόθεση να ξεκινούμε με την εξαίρεση εκείνων που είναι εντεταλμένοι να κάνουν μια συγκεκριμένη αποστολή», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι εξαίρεση θα πρέπει να τίθεται μόνο εάν υπάρχει πραγματική σύγκρουση συμφέροντος.

Ο κ. Μαυρογιάννης επανέλαβε ότι αναμένει την ποινική διερεύνηση και, εφόσον αποδειχθούν παράνομες πράξεις, τον καταλογισμό ευθυνών. «Βεβαίως να καταλογιστούν ευθύνες και να γίνουν δικαστικές διαδικασίες», ανέφερε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι έχει μεγάλη σημασία να επικρατήσουν οι βασικές αρχές του κράτους δικαίου. «Για μένα έχει μεγάλη σημασία σε αυτόν τον τόπο να επικρατήσουν οι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και η διαφάνεια και η λογοδοσία. Αυτό ισχύει για όλους μας αλλά από την άλλη να μην προδικάζουμε τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας εν εξελίξει», είπε.

«Δηλαδή στην πράξη να σεβαστούμε τις αρχές της δικαιοσύνης του κράτους δικαίου όπως είπα προηγουμένως και του τεκμηρίου της αθωότητας», κατέληξε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ανδρέα Μαυρογιάννη στο Ραδιόφωνο του «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: