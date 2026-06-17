Αύξηση θανάτων σε κέντρα κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ καταγράφει το Reuters

Ένας άνδρας από το Βιετνάμ με καρδιολογικά προβλήματα κατέρρευσε και πέθανε στο «Speedway Slammer», μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Ιντιάνα, που έχει αναχθεί σε σύμβολο της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε κέντρο κράτησης στην Πενσιλβάνια, ένας Κινέζος, ο οποίος είχε προηγουμένως αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, εντοπίστηκε απαγχονισμένος στα ντους. Σε εγκατάσταση στη Νέα Υόρκη, ένας άνδρας από την Ονδούρα, με ταχυπαλμία και σπασμούς λόγω στερητικού συνδρόμου, πέθανε στο κελί του χωρίς να λάβει βοήθεια.

Οι άνδρες αυτοί είναι μεταξύ των περίπου 50 ανθρώπων που πέθαναν σε κέντρα κράτησης των αμερικανικών υπηρεσιών μετανάστευσης, αφότου ο Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή την ευρείας κλίμακας εκστρατεία του για την απέλαση παράτυπων μεταναστών τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Από το 2009 ως το 2024, στις εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ καταγραφόταν ετησίως ένας θάνατος ανά 3.848 κρατούμενους, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters βάσει στοιχείων της ICE.

Το ποσοστό έχει υπερδιπλασιαστεί αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία, φτάνοντας τον έναν θάνατο ανά 1.630 ανθρώπους, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο ως τις αρχές Ιουνίου.

Τα στοιχεία που ανέλυσε το Reuters ελήφθησαν από το Deportation Data Project και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από το Vera Institute of Justice, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει τη μείωση των ποσοστών φυλάκισης.

Τα αίτια θανάτου των κρατουμένων είναι περίπλοκα και δεν οφείλονται απαραίτητα σε αμέλεια ή κακοποίηση. Ωστόσο, τρεις ειδικοί στους θανάτους υπό κράτηση, οι οποίοι εξέτασαν τα στοιχεία της ICE και τις νεκροτομές, δήλωσαν ότι ο αυξημένος αριθμός θανάτων και άλλα δεδομένα εγείρουν ανησυχίες για την ποιότητα της εποπτείας και της ιατρικής περίθαλψης στα κέντρα κράτησης.

Ο πληθυσμός των κέντρων κράτησης έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία. Περίπου 40.000 μετανάστες βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE όταν ανέλαβε την προεδρία ο Ρεπουμπλικάνος, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν είχε υποχωρήσει στις 14.000.

Στη συνέχεια, ο αριθμός των μεταναστών υπό κράτηση έφτασε περίπου τις 70.000 τον Ιανουάριο του 2026, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών στη Μινεάπολη, προτού μειωθεί ξανά περίπου στις 57.000 στις αρχές Ιουνίου.

Είκοσι ένας από τους 50 θανάτους διαπιστώθηκαν αφού ο κρατούμενος είχε ήδη πεθάνει ή είχε χάσει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τα αρχεία της ICE.

Οι περιπτώσεις αυτές, στις οποίες περιλαμβάνονται δέκα αυτοκτονίες, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, επειδή θα μπορούσαν να αντανακλούν έλλειψη εποπτείας της σωματικής και ψυχικής υγείας και έγκαιρης φροντίδας, δήλωσε ο Σανζάι Μπάσου, γιατρός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο και ένας από τους τρεις ειδικούς που εξέτασαν τα δεδομένα και τα αρχεία για λογαριασμό του Reuters.

Οι ανακοπές και τα καρδιαγγειακά προβλήματα ευθύνονται για 16 θανάτους, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι αυτό ενδέχεται να καταδεικνύει προβλήματα στους αρχικούς ελέγχους υγείας των κρατουμένων και στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων.

Η Σανέλ Ντίαζ, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής στο Irving Medical Center του Πανεπιστημίου Κολούμπια, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η ICE επέλεξε να θέσει υπό κράτηση ανθρώπους με ευάλωτη υγεία, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί «κατακόρυφη άνοδος σε θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν».

«Το σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων», σημείωσε η Ντίαζ, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον δύο κρατούμενοι που πέθαναν είχαν άνοια και δεν αποτελούσαν κίνδυνο για το κοινό.

«Ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα παρέχεται από τη στιγμή που τα άτομα φτάνουν στα κέντρα κράτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους», δήλωσε η Λόρεν Μπις, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή της προς το Reuters, με το Υπουργείο να τονίζει ότι δεσμεύεται να διασφαλίζει «ένα ασφαλές, προστατευμένο και ανθρώπινο» περιβάλλον κράτησης.

ΚΥΠΕ