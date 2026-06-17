Το στοίχημα του Τραμπ: Η απεγνωσμένη αναζήτηση νίκης μετά την ήττα στη Μέση Ανατολή

Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν την Κυριακή το βράδυ, αμέσως προχώρησε στην υπεράσπιση της συμφωνίας του εναντίον συγκρίσεων με τη συμφωνία του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα του 2015. «Ήταν καταστροφή», δήλωσε. «Η δική μας είναι ένα τείχος εναντίον ενός πυρηνικού όπλου». Αυτό που δεν είπε είναι ότι η συμφωνία που υπογράφεται είναι απλώς ένα σημείωμα κατανόησης. Παρατείνει την κατάπαυση του πυρός και δεσμεύει και τις δύο πλευρές να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες. Οι πραγματικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυραύλους και άλλα ουσιαστικά θέματα θα ξεκινήσουν μετά την υπογραφή, με τον Αντιπρόεδρο ΤΖέι Ντι Βανς να ηγείται των συνομιλιών στη Ζυρίχη. Ο Τραμπ ίσως να κέρδισε τον στρατιωτικό πόλεμο, αλλά αντιμετωπίζει την προοπτική να χάσει τον διπλωματικό.

Ο στρατιωτικός απολογισμός

Οι πολεμικοί στόχοι του Τραμπ, που τέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, ήταν επιδιώξεων μεγάλης κλίμακας. Προτίθετο να καταστρέψει το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο, να εξαλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να το αποτρέψει από την οπλοδότηση ομάδων εντολέα σε όλη την περιοχή, και τελικά να προκαλέσει αλλαγή του καθεστώτος. Τρεις μήνες αργότερα, ο απολογισμός είναι απογοητευτικός. Σύμφωνα με την ανάλυση στο Reuters του Άντι Σάλιβαν, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν περίπου τα δύο τρίτα του ιρανικού πυραυλικού αποθέματος, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες πυραύλους ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ και άλλες περιφερειακές χώρες. Ο Διοικητής Μπραντ Κούπερ είπε στο Κογκρέσο ότι η ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει πυραύλους έχει «υποχωρήσει κατά πολλά έτη», ωστόσο το Ιράν επέδειξε την ικανότητά του να χτυπήσει εκ νέου όπως στις 7 Ιουνίου, πυροβολώντας προς το Ισραήλ χωρίς ωστόσο να γίνονται αναφορές σημαντικών ζημιών.

Στο πυρηνικό μέτωπο, ο Σάλιβαν αναφέρει ότι ο πόλεμος «δεν άλλαξε ουσιαστικά την ιρανική πυρηνική ικανότητα». Σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, το Ιράν θα χρειαζόταν λιγότερο από ένα χρόνο για να παράγει πυρηνικό όπλο, το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει και μετά τα χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Το επικίνδυνο αποθέμα ουρανίου εμπλουτισμένο στο 60% παραμένει θαμμένο κάτω από τα ερείπια των εγκαταστάσεων που χτυπήθηκαν στην Επιχείρηση Midnight Hammer.

Στην αντιμετώπιση των ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ο Τραμπ σημείωσε σχετικά καλύτερα αποτελέσματα. Ο Σάλιβαν σημειώνει ότι το δίκτυο των φιλοϊρανικών οργανώσεων είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό από πριν. Η Χαμάς έχει υποστεί τεράστιες απώλειες, η ηγεσία της Χεζμπολάχ έχει σκοτωθεί, το καθεστώς του Ασάντ στη Συρία έχει πέσει, και οι κυρώσεις περιορίζουν την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτήσει αυτές τις ομάδες. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες δεν έχουν εξαλειφθεί, και το Ιράν συνεχίζει να τις ανεφοδιάζει. Η Χαμάς δεν έχει εξαπολύσει επιθέσεις από τη Λωρίδα της Γάζας. Οι Χούθι δεν έχουν διαταράξει σημαντικά τις ναυτιλιακές δραστηριότητες στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνολικά, οι φιλοϊρανικές οργανώσεις δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον πόλεμο.

Η ψευδαίσθηση της αλλαγής καθεστώτος

Μετά από τρεις μήνες βομβαρδισμών και ένα αποκλεισμό που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ο αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο της εξαγωγής παραχωρήσεων που θα δικαιολογούν το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου.

Την Κυριακή το βράδυ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Αμέσως υπεράσπισε το χαρτί εναντίον συγκρίσεων με τη συμφωνία του 2015 του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. «Ήταν καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η δική μας είναι ένα τείχος εναντίον ενός πυρηνικού όπλου».

Αυτό που δεν ανέφερε είναι σημαντικό. Η συμφωνία που υπογράφεται είναι απλώς ένα σημείωμα κατανόησης. Παρατείνει την κατάπαυση του πυρός και δεσμεύει τις δύο πλευρές να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες. Η ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, τα πυραύλους και τα σημαντικότερα ζητήματα θα αρχίσει μετά την υπογραφή, στη Ζυρίχη, με αρχηγό τον Αντιπρόεδρο ΤΖέι Ντι Βανς.

Ο Τραμπ ίσως να κέρδισε τον στρατιωτικό πόλεμο. Αντιμετωπίζει όμως το κίνδυνο να χάσει τον διπλωματικό.

Ο στρατιωτικός απολογισμός

Όταν ο Τραμπ έδωσε εντολή για τα πρώτα χτυπήματα στις 28 Φεβρουαρίου, οι στόχοι του ήταν σαφείς και φιλόδοξοι. Ήθελε να καταστρέψει το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο, να εξαλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα, να αποτρέψει τη χρηματοδότηση των ομάδων πληρεξουσίας σε όλη την περιοχή, και τελικά να καταψηφίσει το καθεστώς.

Τρεις μήνες αργότερα, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική αναφορά του Reuters του Άντι Σάλιβαν, οι ΗΠΑ κατέστρεψαν ή έθαψαν περίπου τα δύο τρίτα του ιρανικού πυραυλικού αποθέματος. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες πυραύλους ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ και άλλους περιφερειακούς στόχους. Ο Διοικητής Μπραντ Κούπερ είπε στο Κογκρέσο ότι η ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει πυραύλους έχει «υποχωρήσει κατά χρόνια». Και όμως, τόσο πρόσφατα όσο στις 7 Ιουνίου, το Ιράν πύροβολησε προς το Ισραήλ χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές.

Το πυρηνικό κεφάλαιο λέει τα ίδια. Η αμερικανική κατασκοπεία εκτιμά ότι το Ιράν θα χρειαζόταν λιγότερο από ένα χρόνο για να παράγει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει και μετά τα χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Το πολύ επικίνδυνο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένο στο 60% παραμένει θαμμένο κάτω από τα ερείπια της Επιχείρησης Midnight Hammer.

Καλύτερα πορεύθηκαν τα πράγματα στον τομέα των ομάδων πληρεξουσίας. Ο Σάλιβαν σημειώνει ότι το δίκτυο των φιλοϊρανικών οργανώσεων είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό από πριν. Η Χαμάς έχει υποστεί τεράστιες απώλειες. Η ηγεσία της Χεζμπολάχ έχει σκοτωθεί. Το καθεστώς του Ασάντ στη Συρία έχει κατακρημνιστεί. Οι κυρώσεις περιορίζουν την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτήσει αυτές τις ομάδες. Ακόμη και έτσι, αυτές οι ομάδες δεν έχουν εξαλειφθεί. Το Ιράν συνεχίζει να τις ανεφοδιάζει. Η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει επιθέσεις από τη Λωρίδα της Γάζας. Οι Χούθι δεν έχουν καταστρέψει σημαντικές ναυτιλιακές δραστηριότητες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και στον πόλεμο που πραγματικά συνέβη, αυτές οι ομάδες έπαιξαν περιθωριακό ρόλο.

Η ψευδαίσθηση της αλλαγής καθεστώτος

Ο Τραμπ ήθελε αλλαγή του καθεστώτος. Κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να ανατρέψουν τους ηγέτες τους. Όταν ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, χαρακτήρισε το γεγονός ως «τη μεγαλύτερη ευκαιρία» του ιρανικού λαού να κατακτήσει την εξουσία. Τώρα το καθεστώς επιβιώνει υπό τον γιο του, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο Τραμπ λέει ότι κέρδισε. Ο νέος ηγέτης είναι «πιο λογικός», ισχυρίζεται. Με άλλα λόγια, ο Τραμπ δέχτηκε τη συνέχεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας υπό νέα διαχείριση, μια αναγκαστική αποδοχή της πραγματικότητας.

Η δημοσιογράφος Ρόμπιν Ράιτ γράφει στο The New Yorker ότι μετά από πέντε δεκαετίες το Ιράν έχει ανακαλύψει ότι μέτρα όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η απειλή να τα αποκλείσει ασκούν πολιτική πίεση πιο αποτελεσματικά από τη στρατιωτική δύναμη. Από τους 52 διπλωματικούς ομήρους του 1979 έως τις σύγχρονες αιχμαλωσίες Αμερικανών, το Ιράν απέδειξε ότι αυτή η στρατηγική λειτουργεί. Η Ράιτ κάνει ένα σημαντικό σχόλιο για τη φύση των διαπραγματεύσεων. Η Ουάσινγκτον βλέπει τις διαπραγματεύσεις μέσα από το πρίσμα της δύναμης. Η Τεχεράνη τις βλέπει μέσα από το πρίσμα της κατοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζουν να εξαναγκάσουν το Ιράν μέσω στρατιωτικής πίεσης και κυρώσεων. Το Ιράν δοκιμάζει να εξαναγκάσει τις ΗΠΑ μέσω του ελέγχου ενός πολύτιμου αγαθού για την παγκόσιμα οικονομία. Και αυτό είναι τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία περνάει το ένα πέμπτο της ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε το επιχείρημα του Τραμπ στο CBS. Λέγοντας πως οι ΗΠΑ τώρα έχουν χαρτιά που δεν είχε ποτέ ο Ομπάμα. «Ο Ομπάμα ικέτευσε το Ιράν για συμφωνία», είπε. «Εμείς βομβαρδίσαμε και μετά επιβάλαμε αποκλεισμό».

Αλλά ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Σάνγκερ των New York Times αναδεικνύει κάτι που παραλείπει ο Χέγκσεθ. Το Ιράν ανακάλυψε αυτό που η Ράιτ αποκαλεί «διπλωματική υπερδύναμη». Είναι η ικανότητα να κλείσει τα Στενά με ναρκοπεδία, drones και ταχύπλοα σκάφη. Το Ιράν έχει επιδείξει ότι μπορεί να χτυπήσει εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού, αμερικανικές κεραίες ραντάρ και πετροχημικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτές οι ασύμμετρες ικανότητες ακυρώνουν τη συντριπτική υπεροχή της αμερικανικής συμβατικής στρατιωτικής δύναμης.

Το δίλημμα των διαπραγματεύσεων

Τώρα ο Τραμπ πρέπει να παραδώσει μια πυρηνική συμφωνία που θα υπερβαίνει τα αποτελέσματα του Ομπάμα. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσει την κρίση από τρεις μήνες πολέμου, σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό κόστος και χιλιάδες θάνατοι που δεν ήταν αρκετά για να αλλάξουν τη θέση του Ιράν.

Ο Σάνγκερ σημειώνει ότι ο Τραμπ έχει αλλάξει τα κριτήριά του για το τι αποτελεί επιτυχία. Λέει ότι η συμφωνία του Ομπάμα «επέτρεπε τον εμπλουτισμό ακόμη και για όπλα». Αυτό δεν είναι αληθές. Η συμφωνία περιόρισε τον εμπλουτισμό στο 3,67 τοις εκατό. Τώρα ο Τραμπ προτείνει μια αναστολή 15 με 20 ετών στις δραστηριότητες εμπλουτισμού, που θα λήξει το 2041 ή το 2046. Αυτό δεν διαφέρει ουσιαστικά από τη συμφωνία του Ομπάμα που έληγε το 2030. Και οι δύο προσεγγίσεις κάνουν το ίδιο: κερδίζουν χρόνο.

Η Γουέντυ Σέρμαν, που ηγήθη των διαπραγματεύσεων του 2015, προειδοποιεί ότι το έργο του Τραμπ είναι πολύ πιο δύσκολο. Το Ιράν τώρα έχει απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένο στο 60%, που μπορεί να γίνει υλικό κατάλληλο για όπλα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες. Παλαιότερα, χρειαζόταν μήνες. Εξίσου σημαντικό είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει συγκεντρώσει την ομάδα ειδικών που χρειάστηκε το 2015. Τότε, πυρηνικοί ειδικοί, ενεργειακοί σύμβουλοι και διεθνείς ελεγκτές ήταν όλοι παρόντες. Ο Σάνγκερ αναφέρει ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ επισκέφτηκαν το Oak Ridge National Laboratory λίγες εβδομάδες πριν, για να μάθουν για την αραίωση του ουρανίου. Αυτό ήταν ένα βασικό μάθημα που θα έπρεπε να έχει προηγηθεί των διαπραγματεύσεων.

Το πλεονέκτημα του Ιράν

Ενώ ο Τραμπ προετοιμάζεται, το Ιράν έχει διαθέσει τον Αμπάς Αραγτσί ως αρχηγό των διαπραγματεύσεων. Ήταν ο δεύτερος ιρανικός αξιωματούχος στις συνομιλίες του 2015 και κατέχει εγκυκλοπαιδική γνώση της ιρανικής πυρηνικής υποδομής. Το Ιράν έχει θέσει απαιτήσεις που απλώνονται πέρα από το πυρηνικό ζήτημα. Ζητάει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Θέλει μόνιμο έλεγχο των Στενών και το δικαίωμα να χρεώνει διόδια στα πλοία. Ζητάει επίσης αμερικανική δέσμευση ώστε ο εκάστοτε Πρόεδρος να μην προσπαθήσει ποτέ ξανά να ανατρέψει το καθεστώς.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο, ο Τραμπ δεν κέρδισε τον πόλεμο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορεί να πετύχει στις διαπραγματεύσεις αυτό που δεν κατάφερε με στρατιωτικές επιθέσεις. Αν μπορεί να εξαγάγει παραχωρήσεις αρκετά σημαντικές ώστε να δικαιολογήσουν το κόστος του πολέμου και να αποδείξουν ότι η αμερικανική δύναμη εξακολουθεί να έχει βάρος στη Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά.