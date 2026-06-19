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Μακρόν: Οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν διεξαχθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Αντόνιο Κόστα -πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου- θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, εφόσον ο ρόλος του υπό αυτή την ιδιότητα καθοριζόταν με σαφήνεια.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όποτε και όταν διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Πάντα υποστηρίζαμε την άποψη ότι, όταν διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι αυτό αφορά τα συμφέροντα της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας καθώς η σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες πλησίαζε στο τέλος της.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Αντόνιο Κόστα -πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου- θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, εφόσον ο ρόλος του υπό αυτή την ιδιότητα καθοριζόταν με σαφήνεια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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