Όταν το ΕΛΚ κάθισε... στα έδρανα της αριστεράς

Για λίγα λεπτά τουλάχιστον, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας και η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζελιάνα Ζόβκο, βρέθηκαν σε έδρανα που δύσκολα θα επέλεγαν πολιτικά. Η φωτογραφία από τη Βουλή δείχνει τους δύο πολιτικούς του ΕΛΚ να ποζάρουν χαμογελαστοί από τα έδρανα της αριστεράς, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Φυσικά, δεν πρόκειται για κάποια ιδεολογική μετατόπιση. Η «μετακόμιση» ήταν καθαρά χωροταξική και απολύτως προσωρινή. Ωστόσο, η εικόνα έχει τη δική της σημειολογία και σίγουρα προσφέρεται για αρκετά πολιτικά πειράγματα στους διαδρόμους της Βουλής.