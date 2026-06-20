Απεβίωσε ο Βέλγος Νομπελίστας επιστήμονας Φρανσουά Ανγκλέρ

Ο Βέλγος επιστήμονας Φρανσουά Ανγκλέρ, ειδικός στη φυσική των σωματιδίων και βραβευμένος με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για το έργο του σχετικά με το μποζόνιο Χιγκς, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB), όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Το μποζόνιο Χιγκς θεωρείται από τους φυσικούς ως ο ακρογωνιαίος λίθος της θεμελιώδους δομής της ύλης, το στοιχειώδες σωματίδιο που δίνει μάζα σε πολλά άλλα, σύμφωνα με τη θεωρία που είναι γνωστή ως «Καθιερωμένο Πρότυπο».

Το 2013, ο Φρανσουά Ανγκλέρ βραβεύτηκε με το Νόμπελ από κοινού με τον Βρετανό Πίτερ Χιγκς (ο οποίος απεβίωσε το 2024). Και οι δύο έθεσαν, ήδη από το 1964, τις θεωρητικές βάσεις που θα οδηγούσαν στην ανακάλυψη του μποζονίου το 2012 στο ελβετικό εργαστήριο του CERN.

Γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1932 στον δήμο Ετερμπέκ των Βρυξελλών, ο Φρανσουά Ανγκλέρ αφιέρωσε περισσότερες από επτά δεκαετίες στην έρευνα της θεωρητικής φυσικής, κλάδο στον οποίο απέκτησε διδακτορικό αφού προηγουμένως σπούδασε πολιτικός μηχανικός.

Παραλαμβάνοντας το Βραβείο Νόμπελ το 2013, ο Φρανσουά Ανγκλέρ είχε εξηγήσει στον Τύπο ότι η δουλειά του αφορούσε πάντα «την αναζήτηση μιας κατανόησης, μιας ορθολογικής νοηματοδότησης του κόσμου». «Οι μη ορθολογικές ιδέες έχουν κάνει αρκετό κακό στην Ευρώπη. Η επιστήμη είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός πολιτισμού άξιου αυτού του ονόματος», είχε δηλώσει ο Ανγκλέρ, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως αντισυμβατικός και άθεος.

Ο Ανγκλέρ ήταν γιος Εβραίων εμπόρων από τις Βρυξέλλες. Ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν αναγκαστεί να κρυφτούν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε το Βέλγιο.Του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του βαρόνου από τον βασιλιά του Βελγίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ