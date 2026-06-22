Φιντάν: Το Ισραήλ μπορεί να σαμποτάρει τη διαδικασία ΗΠΑ–Ιράν

Τον κίνδυνο εμπλοκών στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν επισήμανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσει να σαμποτάρει τη διαδικασία.

Σε δηλώσεις του στο Κάιρο, ο Φιντάν ανέφερε ότι, παρά την πολιτική βούληση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τα τεχνικά ζητήματα του πρόσφατου μνημονίου συμφωνίας, κυρίως όσα αφορούν τις κυρώσεις και την επαλήθευση του πυρηνικού προγράμματος, δεν είναι εύκολο να επιλυθούν άμεσα.

«Μπορεί να υπάρξουν κατά διαστήματα αδιέξοδα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Παράλληλα, υπάρχει πάντα ένα Ισραήλ που περιμένει στη γωνία, έτοιμο να σαμποτάρει τη διαδικασία μόλις βρει την ευκαιρία», δήλωσε.

Ο πρώτος γύρος τεχνικών συνομιλιών άρχισε στην Ελβετία, ενώ ο Φιντάν ανέφερε ότι συζήτησε το θέμα τηλεφωνικά με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ βρέθηκε στο Κάιρο για την τετραμερή συνάντηση Τουρκίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Στο περιθώριο των επαφών συζητήθηκαν επίσης η Λιβύη, η Μεσόγειος και οι εξελίξεις στην Αφρική.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ