Ανείπωτη τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε ένα όχημα εν μέσω καύσωνα

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε έναν χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, στη νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα, έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

«Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, ωστόσο το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα προκρίνεται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελέας του Καρπαντρά, Ελέν Μουρζ.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στις 13.10 τοπική ώρα. Τα δύο παιδιά παγιδεύτηκαν μέσα στο όχημα, στον χώρο στάθμευσης της οικίας τους, αφού η μητέρα τους είχε επιστρέψει από τα ψώνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ