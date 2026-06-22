Τουρκία–Ιταλία συζητούν για συμπαραγωγή και μεταφορά τεχνολογίας για το SAMP-T, γράφει ο τουρκικός Τύπος

Νέα ώθηση στις συνομιλίες Τουρκίας–Ιταλίας για το σύστημα αεράμυνας SAMP-T αναμένεται να δώσει η ανάπτυξη ιταλικής συστοιχίας στο Ικόνιο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού αεράμυνας του ΝΑΤΟ, υποστηρίζει η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ.

Σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος και προετοιμάζεται για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Ρώμη. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν η μεταφορά τεχνολογίας, η συμπαραγωγή και η αύξηση της συμμετοχής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η συστοιχία SAMP-T θα παραμείνει αρχικά σε αποστολή για έξι μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής, θα αξιολογηθεί εάν θα συνεχιστεί η παρουσία της στην Τουρκία.

Η Άγκυρα θεωρεί το SAMP-T κρίσιμη ενδιάμεση λύση, παράλληλα με την ανάπτυξη των εγχώριων συστημάτων αεράμυνας. Το πρόγραμμα είχε συζητηθεί παλαιότερα σε τριμερές σχήμα Τουρκίας–Ιταλίας–Γαλλίας, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει λόγω πολιτικών εντάσεων και διαφωνιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ