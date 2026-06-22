«The Parlay»: Ο Ντάνιελ Καλούγια φέρνει κοντά Σάκα Κινγκ και Τεγιάνα Τέιλορ στη νέα ταινία της Amazon

Μια νέα πολλά υποσχόμενη συνεργασία βρίσκεται στα σκαριά, καθώς ο Ντάνιελ Καλούγια (Daniel Kaluuya) επιστρέφει στο πλευρό του σκηνοθέτη Σάκα Κινγκ (Shaka King). Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη σύμπραξή τους στο «Judas and the Black Messiah», θα συνεργαστούν ξανά στη νέα παραγωγή «The Parlay» των Amazon MGM Studios και HyperObject Industries.

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor) βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει επίσης.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Καλούγια, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για το «Judas and the Black Messiah», λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του σκηνοθέτη και της Τέιλορ.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται μυστικές το φιλμ περιγράφεται ως ένα αστυνομικό θρίλερ δράσης. Το σενάριο βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα των Ζακ 'Ακερς (Zack Akers) και Σκιπ Μπρόνκι (Skip Bronkie), το οποίο αυτή την περίοδο επεξεργάζονται εκ νέου οι ίδιοι σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη.

Οι 'Ανταμ ΜακΚέι (Adam McKay) και Τοντ Σούλμαν (Todd Schulman) της Hyperobject Industries, οι Σάκα Κινγκ (Shaka King) και Μπράντον Χάρις (Brandon Harris) της I'd Watch That, καθώς και ο Καλούγια μέσω της 59% Productions, θα αναλάβουν την παραγωγή.

Στη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναμένεται να εμφανιστεί στην ταινία «Misty Green» σε σκηνοθεσία Κρις Ροκ (Chris Rock), καθώς και στο «Hotel Hotel Hotel Hotel» των A24 και Hyperobject. Επιπλέον, συνυπογράφει το σενάριο μιας νέας spin-off ταινίας κινουμένων σχεδίων για τον Spider-Punk για λογαριασμό της Sony Pictures Animation, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις δανείζοντας τη φωνή του στον ίδιο χαρακτήρα στο blockuster «Spider-Man: Across the Spider-Verse».

Από την πλευρά της η υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια, χορογράφος, σκηνοθέτις και ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία «72 Hours» στο Netflix ενώ θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στο «Get Lite» της Paramount, το οποίο αναμένεται στις αίθουσες το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ