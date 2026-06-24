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To Πακιστάν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται την άλλη βδομάδα

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Σύμφωνα εξάλλου με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πακιστανός αξιωματούχος υπέδειξε την επόμενη Τρίτη ως πιθανή ημερομηνία έναρξης των συνομιλιών.

Το Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί για το ειρηνευτικό μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφέρει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

«Πρόκειται για προσωρινή παύση και οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Ανταράμπι, σε δημοσιογράφους στην Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα εξάλλου με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πακιστανός αξιωματούχος υπέδειξε την επόμενη Τρίτη ως πιθανή ημερομηνία έναρξης των συνομιλιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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