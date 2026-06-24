Σύνοδος πέντε χωρών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, ενόψει Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα

Ενόψει της απειλής απόσυρσης αμερικανικών δυνάμεων από τα ευρωπαϊκά εδάφη του ΝΑΤΟ και του κενού που πρόκειται να προκύψει, ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Mερτς, συγκάλεσε σήμερα στο Βερολίνο το σχήμα χωρών Ε5 (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πολωνία) για προπαρασκευαστικές συνομιλίες, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε δύο εβδομάδες.

Στόχος, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως μέσα από τη μείωση των διπλών εξοπλιστικών προμηθειών και την ενίσχυση της συνεργασίας στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, εκτός από την ανάγκη υπέρβασης του κενού ασφαλείας που προκύπτει από την αμερικανική απόσυρση, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει και μια ακόμη παράμετρο: η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο προκλήσεων από τη Ρωσία. Αυτό οδηγεί στο δεύτερο βασικό θέμα της σημερινής σύσκεψης, που είναι η αναζήτηση εκπροσώπου από την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Το περιοδικό Politico εκτιμά ότι η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν πως η ομάδα E3 πρέπει να αναλάβει την ηγεσία των συνομιλιών, επικαλούμενοι σχετική επιθυμία του Zελένσκι.

Ωστόσο, η Ιταλία επιδιώκει ισότιμη συμμετοχή και προτείνει ως συμβιβαστική λύση τον Antonio Costa, ενώ και η Πολωνία δεν θέλει να απουσιάζει από τέτοιες κρίσιμες συζητήσεις. Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι εσχάτως οι σχέσεις Πολωνίας-Ουκρανίας είναι τεταμένες ,λόγω της πρόσφατης διαμάχης για την ονομασία μιας ουκρανικής αντάρτικης στρατιωτικής ομάδας, οπότε είναι αμφίβολο κατά πόσον ο Ουκρανός Πρόεδρος θα δεχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Πολωνία.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ