Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 και κινητήρων F110 στην Τουρκία άφησε ο Τραμπ: «Πιθανότατα θα τους κάνω πολύ χαρούμενους»

Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο, το βράδυ της Τετάρτης (24/06).

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και πάλι με πολύ θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ρόλο της Άγκυρας στη Συμμαχία.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews στην Ουάσινγκτον Λένα Αργύρη, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με κάποιο «δώρο» για τον Τούρκο πρόεδρο (σε μια ερώτηση που αφορούσε τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία) και απάντησε «νομίζω πως ναι».

«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους» πρόσθεσε.

«Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης», επεσήμανε ο Τραμπ. «Διαθέτει έναν πολύ ισχυρό στρατό. Έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση», συνέχισε ενώ χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «καλό άνθρωπο».

Ερωτηθείς τι πρέπει να συμβεί προκειμένου να προχωρήσει η πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεμψε την ερώτηση στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

«Ολόκληρη η ομάδα εξετάζει το θέμα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μάς έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό και βρισκόμαστε στη διαδικασία επιβεβαίωσης ότι οι προϋποθέσεις αυτές έχουν εκπληρωθεί», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται την ίδια μέρα που το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αμερικανικής κατασκευής προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να εκφράζονται στο Κογκρέσο.

«Χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι «απογοητεύτηκε» από τα μέλη της διατλαντικής συμμαχίας που δεν υποστήριξαν τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν.

«Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτήν τη θέση (σ.σ. του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ), δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

«Απογοητευτήκαμε. Δεν χρειαζόμασταν καθόλου βοήθεια σε αυτό. Καταστρέψαμε (το Ιράν) κυριολεκτικά την πρώτη εβδομάδα, αλλά θα ήταν ωραίο αν έλεγαν: “Θα θέλαμε να βοηθήσουμε”», δήλωσε ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Ρούτε υπερασπίστηκε τη συμπεριφορά των χωρών του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι υπήρχαν 4-5.000 «αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ότι ο Τραμπ είναι «πλήρως αφοσιωμένος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ» και είπε ότι η Ουάσινγκτον θα «προστατέψει» την Ευρώπη «απόλυτα» σε περίπτωση επίθεσης.

Η κριτική του Τραμπ για το ΝΑΤΟ έρχεται μόλις δύο εβδομάδες πριν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών συναντηθούν για μια σύνοδο κορυφής στις 7-8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν από κοινού στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ δεν συμβουλεύτηκε το ΝΑΤΟ εκ των προτέρων και βασικοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με την ανάγκη για πόλεμο.

Η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει σημαδευτεί από εντάσεις με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να προσαρτήσει πριν υποχωρήσει τον Ιανουάριο μετά από εβδομάδες απειλών.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης ξεκαθαρίσει με την Ευρώπη ότι θέλει οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην ήπειρο να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη δική τους συμβατική άμυνα, καθώς η εστίαση της Ουάσινγκτον μετατοπίζεται προς την Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το Πεντάγωνο έχει ήδη πει στους συμμάχους ότι μειώνει τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως που διαθέτει για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Η κίνηση των ΗΠΑ έχει προκαλέσει φόβους ότι θα μπορούσε να αφήσει την Ευρώπη ευάλωτη απέναντι σε μια επιθετική Ρωσία, καθώς οι σύμμαχοι εξακολουθούν να βασίζονται στην Ουάσινγκτον για ορισμένα βασικά όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων