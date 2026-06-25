Χρηματικά βραβειά σε δύο φοιτητές από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου θεσμού βράβευσης φοιτητών, απένειμε και φέτος χρηματικά βραβεία, συνολικής αξίας €1000 σε δύο φοιτητές για τις καλύτερες μελέτες στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Αγορών Κεφαλαίων, για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ΕΚΚ επιδιώκει να επιβραβεύσει την αριστεία, την ερευνητική προσπάθεια και την καινοτόμο σκέψη των νέων επιστημόνων, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον χρηματοοικονομικό τομέα και τα ζητήματα που αφορούν τις κεφαλαιαγορές.

Οι βραβεύσεις πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση εις μνήμην του πρώτου Προέδρου της ΕΚΚ, αείμνηστου Φρίξου Σορόκου, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση και ανάπτυξη της Εποπτικής Αρχής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, βραβεύθηκαν η φοιτήτρια του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου κα Ξένια Ευθυμίου για τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο «Bail-In a Generation: BRRD’s Legacy Unveiled – The Case of Cyprus», και ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Ιωάννης Μωραΐτης για τη μεταπτυχιακή μελέτη του με τίτλο «A Comparative Analysis of AI-Themed ETFs vs. Actively Managed Mutual Funds: Performance, Risk, and Cost».

Οι βραβευθέντες έλαβαν χρηματικό βραβείο ύψους €500, έκαστος.

Τo βραβείo προς την κα Ευθυμίου επέδωσε o Αντιπρόεδρος της EKK, Πανίκκος Βάκκου, όπου παρούσα ήταν και η σύζυγος του αείμνηστου Φρίξου Σορόκου, κα Καίτη Σορόκου. Η απονομή προς την κα Ευθυμίου πραγματοποιήθηκε κατά την Τελετή Αποφοίτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 16 Ιουνίου.

Το βραβείου του κ. Μωραΐτη παρέλαβε εκ μέρους του ο Δρ. Πέτρος Λοής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.