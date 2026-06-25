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Τραμπ για σεισμό στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν

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«Οι δυο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός θυμάτων από τις αρχές.

Οι αρχές των ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» τη Βενεζουέλα, που υπέστη πλήγμα από διπλό σεισμό που έχει προκαλέσει ευρείες καταστροφές, διαβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. λίγο πριν από τις 07:00 ώρα Κύπρου ) ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι δυο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός θυμάτων από τις αρχές.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν!», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας «θα σταθούμε στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας».

Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου διαβεβαίωσε μέσω X ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε «επαφή» με τις αρχές και «κινητοποιούν βοήθεια» για τους σεισμοπαθείς.

ΚΥΠΕ

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ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

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