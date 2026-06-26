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Η Ρωσία κατέρριψε 28 drones της Ουκρανίας που κατευθύνονταν στη Μόσχα το βράδυ της Πέμπτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εξάλλου, την περασμένη εβδομάδα ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νοτιοανατολική Μόσχα.

Τουλάχιστον 28 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες το βράδυ της Πέμπτης, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.

«Ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν συντρίμμια», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω Telegram από τις 02:29 ως τις 03:39.

Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει την εκστρατεία πληγμάτων με drones μεγάλης εμβέλειας, την οποία διεξάγουν εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές, με σκοπό να στερηθεί το Κρεμλίνο τη βασική πηγή εσόδων με τα οποία χρηματοδοτεί την πολεμική του προσπάθεια.

Εξάλλου, την περασμένη εβδομάδα ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νοτιοανατολική Μόσχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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