«Welcome, but be good»: Ο Τραμπ παρουσιάζει συλλεκτικό διαβατήριο με το πορτρέτο του

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες Παρασκευή τα συλλεκτικά διαβατήρια με το πορτρέτο του, που θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Το νέο διαβατήριο των ΗΠΑ, που λέει: Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε καλοί», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social.

Στο διαβατήριο απεικονίζεται ο Πρόεδρος Τραμπ σκυθρωπός, ακουμπισμένος στο γραφείο του, με φόντο το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και την υπογραφή του στο κάτω μέρος. Φαίνεται πως βασίζεται σε πορτρέτο που τράβηξε ο φωτογράφος του Λευκού Οίκου Ντάνιελ Τόροκ.

Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει έναν πίνακα που απεικονίζει την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776, με λεζάντα «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 250».

Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε την εικόνα με το σχόλιο «Πατριωτικό Διαβατήριο».

Μέχρι σήμερα, κανείς εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε απεικονιστεί σε διαβατήριο.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς αποφάσεων που είχαν στόχο να μπει η προσωπική σφραγίδα του Τραμπ σε εμβληματικά κτήρια και σύμβολα των ΗΠΑ, προκαλώντας επικρίσεις για προσωπολατρία.

Η υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνεται επίσης σε συλλεκτικά χαρτονομίσματα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.

ΚΥΠΕ