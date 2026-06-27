Κίνα: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από τη σύγκρουση μικρού αεροσκάφους σε ουρανοξύστη του Πεκίνου (βίντεο)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 13 τραυματίστηκαν όταν μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε την Παρασκευή σε ουρανοξύστη στη συνοικία Τσάογιανγκ του Πεκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών της Τσάογιανγκ στην πλατφόρμα WeChat, στις 26 Ιουνίου, στις 17:55 τοπική ώρα, διθέσιο, μονοκινητήριο, ελαφρύ αεροσκάφος προσέκρουσε κατά τη διάρκεια πτήσης σε ουρανοξύστη.

Ο κυβερνήτης, που ήταν ο μόνος επιβαίνων στο αεροσκάφος, σκοτώθηκε, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σημείο, ανέφεραν οι αρχές.

Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση.