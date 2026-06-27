Κίνα: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από τη σύγκρουση μικρού αεροσκάφους σε ουρανοξύστη του Πεκίνου (βίντεο)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 13 τραυματίστηκαν όταν μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε την Παρασκευή σε ουρανοξύστη στη συνοικία Τσάογιανγκ του Πεκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών της Τσάογιανγκ στην πλατφόρμα WeChat, στις 26 Ιουνίου, στις 17:55 τοπική ώρα, διθέσιο, μονοκινητήριο, ελαφρύ αεροσκάφος προσέκρουσε κατά τη διάρκεια πτήσης σε ουρανοξύστη.
北京最高楼“中国尊”6月26日傍晚怀疑遭到一架小型飞机撞击，伤亡情况未明。— BBC News 中文 (@bbcchinese) June 26, 2026
网上流传片段显示，108层高的大楼出现一个明显窟窿，檐篷冒烟起火。路透社引述目击者称，事发时听见了巨响。
中国官方尚未证实事件，但目击者称警察封锁北京朝阳区中央商贸区周边部分道路，又阻止路人拍照。 pic.twitter.com/MLENVYmHJk
Ο κυβερνήτης, που ήταν ο μόνος επιβαίνων στο αεροσκάφος, σκοτώθηκε, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σημείο, ανέφεραν οι αρχές.
Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση.