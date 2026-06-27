Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Θύματα από τουλάχιστον έξι χώρες – Στους 920 οι νεκροί

Κάτοχοι διαβατηρίων τουλάχιστον έξι χωρών συγκαταλέγονται στα θύματα των δύο φονικών σεισμών στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοινώσεις των Υπουργείων εξωτερικών των χωρών αυτών.

Ο τελευταίος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς της Τετάρτης ανέρχεται στους 920. Οι αγνοούμενοι είναι γύρω στις 50.000.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας ανέφερε 28 θύματα πορτογαλικής υπηκοότητας ή καταγωγής στον σεισμό και 85 αγνοούμενους, επικαιροποιώντας προηγούμενα στοιχεία.

Επτά Κινέζοι υπήκοοι ήταν μεταξύ των θυμάτων, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV του Πεκίνου το Σάββατο, επικαλούμενο στοιχεία από την Πρεσβεία στο Καράκας.

Η Πρεσβεία δημοσίευσε μια δήλωση στον επίσημο λογαριασμό της στο WeChat, καλώντας τους Κινέζους πολίτες στη Βενεζουέλα να λάβουν προφυλάξεις από μετασεισμούς.

Ο Yπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε το Σάββατο ότι τουλάχιστον πέντε Ισπανοί υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους και ο αριθμός που αναφέρεται ως αγνοούμενοι αυξήθηκε σε 133, ενώ 14 είναι γνωστό ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Η Ισπανία, η οποία έχει ανακοινώσει βοήθεια ενός εκατομμυρίου ευρώ, είχε 147.000 υπηκόους που ζούσαν στη Βενεζουέλα από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, η οποία μοιράζεται σύνορα με τη Βενεζουέλα, δήλωσε την Πέμπτη ότι δύο πολίτες της, ένας άνδρας και μια γυναίκα, πέθαναν στην καταστροφή.

Η Κυβέρνηση παρείχε στους συγγενείς τους προξενική βοήθεια, ανέφερε το Υπουργείο.

Εξάλλου το Υπουργείο Εξωτερικών της Χιλής ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι ένας Χιλιανός υπήκοος έχασε τη ζωή του στον σεισμό.

Επίσης ένας άνδρας γύρω στα 50, γεννημένος στο Καράκας και με ιταλική και Βενεζουέλα υπηκοότητα, σκοτώθηκε όταν ένα κτίριο κατέρρευσε στην πλέον πληγείσα περιοχή Λα Γκουέιρα , ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρώμης.

Η Ιταλία εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 170.000 κάτοχοι ιταλικών διαβατηρίων στη Βενεζουέλα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ