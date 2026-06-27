Συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα: Το θαύμα της διάσωσης ενός βρέφους κάτω από τα συντρίμμια

Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη Βενεζουέλα, όπου ένα βρέφος μόλις 18 ημερών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε, 32 ώρες μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Ένα βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα.

Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού το καθαρίσουν προσεκτικά.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες.

Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών. Χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.