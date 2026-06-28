Ο βετεράνος δημοσιογράφος Πάνος Ιγνατίου κυκλοφόρησε βιβλίο με τίτλο "Η κληρονομιά των αιματηρών σκιών". Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των δυο ανταρτών της ΕΟΚΑ Νεοκλή Παναγιώτου και Ευριπίδη Νούρου, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στις 16 Αυγούστου 1961 έξω από το χωριό Μονή, ενώ επέστρεφαν από τη Λευκωσία. Στο πολυσέλιδο βιβλίο, ο Ιγνατίου κατανομάζει τους δολοφόνους καθώς και τα κίνητρα τους. Το βιβλίο εκτείνεται σε 475 σελίδες και περιέχει αρκετά και σημαντικά έγγραφα των πρωταγωνιστών της εποχής.
Θουκής