ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε αποκλιμάκωση - Επαναρχίζουν την Τρίτη οι συνομιλίες στο Κατάρ

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να τερματίσουν τις πρόσφατες εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο και να επαναλάβουν τις συνομιλίες για τη διαφορά τους σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Η εξέλιξη αναπτερώνει τις ελπίδες για διάσωση της προσωρινής συμφωνίας αποκλιμάκωσης, η οποία είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

«Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για όλα τα σημεία του μνημονίου συνεννόησης. Και οι δύο πλευρές θα αποκλιμακώσουν την κατάσταση προς το παρόν και η ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί κανονικά», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στο μνημόνιο 14 σημείων που συμφωνήθηκε στις 17 Ιουνίου και προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο μετέδωσε πρώτο την πληροφορία επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να επαναληφθούν την Τρίτη στο Κατάρ.

Η επιστροφή στη διπλωματία έρχεται έπειτα από αρκετές ημέρες έντασης, που ακολούθησαν το πλήγμα ιρανικού βλήματος σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη. Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη είχαν αλληλοκατηγορηθεί για παραβίαση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός που είχε συμφωνηθεί στις 17 Ιουνίου.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα πάψει να υπάρχει» εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, καταστρέφοντας υπόγειες υποδομές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Η επίθεση ακολούθησε νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ευρύτερης συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει νέα επίθεση κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά το πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «ίσως έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά αυτό που ξεκινήσαμε». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».

Προσωρινή συμφωνία υπό πίεση

Η προσωρινή συμφωνία των 14 σημείων αποσκοπούσε στον τερματισμό των συγκρούσεων, στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πριν από μία εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί στην Ελβετία ένας πρώτος γύρος συνομιλιών υπό διαμεσολάβηση, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ενώ η Ουάσιγκτον είχε προχωρήσει και σε άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και κλιμακώθηκαν.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός και προειδοποιώντας πως αυτό «θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή κάθε διπλωματικής διαδικασίας».

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν αμερικανικές εγκαταστάσεις, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν υπήρξαν αναφορές για Αμερικανούς νεκρούς ή σημαντικές ζημιές στις βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Αργότερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία στην επαρχία Μουχαράκ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ενώ ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους χωρίς να σημειωθούν απώλειες ή ζημιές.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ γνωστοποίησε ότι ένας πολίτης του έχασε τη ζωή του από θραύσματα ενώ επέβαινε σε πλοίο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο από το Σάββατο. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, το οποίο οι αρχές απέδωσαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, χωρίς να προσδιορίσουν υπεύθυνο.

Με πληροφορίες από το Reuters.