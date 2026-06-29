Ιστορικό ορόσημο για τη στεγαστική πολιτική στην ΕΕ υπό την Κυπριακή Προεδρία – Υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη Στέγαση

Με την υιοθέτηση, για πρώτη φορά, Συμπερασμάτων Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Στέγαση ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), υπό τη σύνθεση Υπουργών αρμόδιων για θέματα στέγασης, του οποίου προήδρευσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η υιοθέτηση των Συμπερασμάτων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της στέγασης και μια από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στα Συμπεράσματα αναγνωρίζεται ότι οι δημογραφικές εξελίξεις, η αστικοποίηση, η κλιματική αλλαγή και οι οικονομικές πιέσεις δημιουργούν νέες και ολοένα πιο σύνθετες στεγαστικές ανάγκες. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται η σημασία της συνεργασίας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, της καινοτομίας και των επενδύσεων για την προώθηση πολιτικών προσιτής και βιώσιμης στέγασης.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι περήφανη που, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, συνέβαλε στην επίτευξη αυτού του σημαντικού αποτελέσματος», ανέφερε σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών. Καλωσορίζοντας τη σημαντική αυτή εξέλιξη, ο Κύπριος Υπουργός έκανε λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο για την ΕΕ, που σηματοδοτεί μια νέα αρχή στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι, παρόλο που η στεγαστική πολιτική αποτελεί πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη είναι πλέον κοινές και απαιτούν στενότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επεσήμανε, η σημερινή απόφαση θέτει τις βάσεις για τη συνέχιση των εργασιών τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνει ότι το στεγαστικό ζήτημα βρίσκεται πλέον ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.

«Εξ αρχής, η Προεδρία μας έθεσε έναν ξεκάθαρο πολιτικό στόχο: τη συμπερίληψη της στέγασης στο κέντρο της ευρωπαϊκής κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τις δυνατότητες των κρατών μελών να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες στεγαστικές επιλογές στους πολίτες τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε, επίσης, συζήτηση πολιτικής με θέμα τη στεγαστική ασφάλεια των φοιτητών και των νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος. Οι αρμόδιοι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και εξέτασαν πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλή, ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση για τους πολίτες.

Κλείνοντας τις εργασίες του Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης που επέδειξαν όλα τα κράτη μέλη, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπερήφανη που, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του σημαντικού αποτελέσματος.