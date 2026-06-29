Ο Τραμπ λέει ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Ιράν αύριο στο Κατάρ - Διαψεύδει το ιρανικό ΥΠΕΞ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι συνάντηση σε υψηλό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα αύριο Τρίτη με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ να συμμετέχουν σε αυτήν ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν στο περιθώριο.

Σε σημερινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ είπε πως το Ιράν ζήτησε συνάντηση και ότι αυτή θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα του Κατάρ χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Δευτερόλεπτα αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι ο Γουίτκοφ και η Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

"Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στην Ντόχα για υψηλού επιπέδου συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε το μνημόνιο κατανόησης. Στο περιθώριο αυτών των υψηλού επιπέδου συνομιλιών, θα είναι οι τεχνικές συνομιλίες", είπε.

"Σε ό,τι μας αφορά, τηρούμε τις υποσχέσεις μας για την κατάπαυση πυρός. Η βία θα αντιμετωπιστεί με τη βία", πρόσθεσε η Λέβιτ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου συμφωνία 14 σημείων που αποσκοπεί στον τερματισμό μιας σύγκρουσης τεσσάρων μηνών, με βάση την οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχονταν το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Όμως τα πληγματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές το Σαββατοκύριακο απείλησαν να εκτροχιάσουν την εύθραυστη συμφωνία.

"Υπήρξαν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με οδηγίες του προέδρου, απάντησαν και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα δούμε να συμβαίνει. Ο πρόεδρος προφανώς θέλει να δει να επιτυγχάνεται ειρήνη", είπε η Λέβιτ.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ διαψεύδει

Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες "δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα" στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ που έκαναν λόγο για συνάντηση αύριο Τρίτη σχετικά με το Στενό του Ορμούζ.

"Καμία τεχνική συνάντηση ομάδων εργασίας δεν έχει προβλεφθεί [να διεξαχθεί] αυτή την εβδομάδα", δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ο οποίος έκανε λόγο για "εσφαλμένες" πληροφορίες.

Νωρίτερα πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο Ρόιτερς ότι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ επρόκειτο να συναντηθούν τις ερχόμενες ημέρες.

Ο Γαριμπαμπαντί δήλωσε επίσης πως οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Κατάρ σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται όπως έχει σχεδιαστεί, αλλά οι συνομιλίες της τεχνικής ομάδας εργασίας στην Ντόχα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ