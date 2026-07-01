Βενεζουέλα: Στους 1.943 οι νεκροί από τους σεισμούς – Φόβοι για επιδημίες και ανθρωπιστική κρίση

Στα 1.943 άτομα ανήλθε ο προσωρινός επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ οι επιζώντες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και στέγης και κίνδυνο επιδημιών, προειδοποίησε την Τρίτη ο ΟΗΕ.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 1.719 νεκρούς.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι ισχυρότεροι στη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, άφησαν πίσω τους περίπου 10.500 τραυματίες, ανέφερε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού Λα Γουάιρα, που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί.

Έκτοτε, διασώθηκαν 6.461 άνθρωποι, κατά τον κ. Ροδρίγκες, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν τον αριθμό τους σε 50.000.

Παρότι το χρονικό περιθώριο των 72 ωρών, μέσα στο οποίο συνήθως εντοπίζονται επιζώντες μετά από καταστροφικούς σεισμούς, έχει παρέλθει, ειδικοί σημειώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μικρές πιθανότητες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί στα χαλάσματα.

Ομάδα Ιορδανών διασωστών ανέσυρε, την Τρίτη, από τα συντρίμμια παιδί τριών ετών στο Καράκας, δίνοντας μια χαραμάδα ελπίδας στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σε πολλές σεισμόπληκτες περιοχές κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Με βάση δορυφορικές εικόνες, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA υπολόγισε ότι περίπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ βαριά πλήγματα δέχθηκαν και ζωτικής σημασίας υποδομές.

Στην πολιτεία Λα Γουάιρα, στα βόρεια, που επλήγη περισσότερο, «οι ελλείψεις τροφίμων είναι γενικευμένες, βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες είναι κατά μεγάλο μέρος τους κομμένες», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

«Οι εντάσεις στον πληθυσμό αυξάνονται, καθώς η πρόσβαση στη βοήθεια παραμένει περιορισμένη», πρόσθεσε.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα απηύθυνε έκκληση για συγκέντρωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 ανθρώπους τους επόμενους τρεις μήνες.

«Οι σεισμοί έπληξαν πολλές οικογένειες, ορισμένες από τις οποίες ήδη δυσκολεύονταν να προμηθευτούν βασικά τρόφιμα. Τώρα, με το βιός τους κατεστραμμένο και τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, πολλές απειλούνται να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην επισφάλεια», δήλωσε η Στέφανι Χόχσετερ, διευθύντρια της υπηρεσίας στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στις αρχές του 2026 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών, καθώς τα συστήματα καταγραφής αγνοουμένων και θυμάτων είναι «ανεπαρκή».

Η κατάσταση στο σύστημα υγείας και στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις πληθυσμών, ενδέχεται να ευνοήσει την εκδήλωση «ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και ο κοκκύτης», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η UNHCR υπολογίζει τις ανάγκες της σε περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για την παροχή προσωρινής στέγης σε περίπου 30.000 ανθρώπους για έξι μήνες.

Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διπλασιάζει τη βοήθεια προς τη Βενεζουέλα, σε συνολικά 300 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα διανεμηθούν μέσω ΜΚΟ και υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Στην προκυμαία του λιμανιού στη Γουάιρα έχει στηθεί αυτοσχέδιο νεκροτομείο, καθώς τραυματίες και σοροί μεταφέρονται ασταμάτητα σε νοσοκομεία, οι υποδομές των οποίων έχουν κορεστεί.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που επικαλέστηκε την υπηρεσιακή Πρόεδρο, 38 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές, τρία εκ των οποίων βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί μετά την τραγωδία. Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έχουν στείλει περισσότερες από 40 ομάδες διασωστών, ενώ στο πεδίο επιχειρούν πάνω από 2.000 διασώστες και περισσότερα από 160 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

ΑΠΕ ΜΠΕ