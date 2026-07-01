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Τραγωδία στο Βέλγιο: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν διασώστες να κατεβάζουν με σχοινί ενοίκους από μια πλευρά του κτιρίου.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δεκαώροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:53 π.μ τοπική ώρα για μια "φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη" στον όγδοο όροφο ενός δεκαώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Λίνκερεβερ της Αμβέρσας, ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία.

Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν διασώστες να κατεβάζουν με σχοινί ενοίκους από μια πλευρά του κτιρίου.

Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους

Η αστυνομία είπε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά για να προφυλαχτούν από τον καπνό.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας, δήλωσε στο X ότι οι σκέψεις του είναι με τα θύματα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, όπως και ασθενοφόρα και άλλα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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