H Yπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών έχει άδεια για αποχαρακτηρισμό αρχείων δήλωσε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο υπηρεσιακός αρχηγός της Υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) έχει ευρεία άδεια να αποχαρακτηρίσει αρχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και εκείνων που συνδέονται με τις εκλογές του 2020, παρόλο που ο στενός σύμμαχός του βρίσκεται στο τιμόνι της Υπηρεσίας μόνο για μικρό χρονικό διάστημα.

Ο Τραμπ διόρισε τον Μπιλ Πουλτ ως υπηρεσιακό διευθυντή της Υπηρεσίας τον περασμένο μήνα. Μετά από πολιτικές αντιδράσεις για την επιλογή του, ο Τραμπ στη συνέχεια όρισε τον Τζέι Κλέιτον, τον κορυφαίο εισαγγελέα των ΗΠΑ για το Μανχάταν, αλλά στη συνέχεια ανέβαλε απότομα την ακρόαση επικύρωσης του Κλέιτον σε μια προσπάθεια να αναγκάσει το Κογκρέσο να ψηφίσει ένα αυστηρό νομοσχέδιο για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων.

«Ο Μπιλ είναι εκεί, ξέρετε, για ίσως έναν ή δύο μήνες ή κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από την Βάση Άντριους για μια εκδήλωση στη Βόρεια Ντακότα. «Αλλά όσο είναι εκεί, είπα, "Μπορείτε να αποχαρακτηρίσετε ό,τι θέλετε".»

Ερωτηθείς αν αυτό περιλαμβάνει αρχεία που σχετίζονται με τις εκλογές του 2020, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Του είπα ότι μπορείς να το κάνεις, είναι δίκαιο. Πρέπει να τον ρωτήσεις».

Ο Τραμπ, ο οποίος κέρδισε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2024, αφού έχασε το 2020, ισχυρίζεται εδώ και καιρό ψευδώς εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές.

Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και το γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Τομ Κότον, δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Η DNI επιβλέπει την κορυφαία υπηρεσία ξένων πληροφοριών και κατασκοπείας, την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA), την τεράστια υπηρεσία που παρακολουθεί τις ξένες επικοινωνίες και βοηθά στην άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών από κυβερνοεπιθέσεις.

Το Κογκρέσο βρίσκεται σε διακοπή λόγω της αργίας της 4ης Ιουλίου και δεν έχει καταχωρηθεί ακρόαση στον ιστότοπο της επιτροπής πληροφοριών της Γερουσίας.

Ο Πουλτ ηγείται επί του παρόντος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, αλλά θα παραμείνει και ως επικεφαλής της DNI μέχρι να εγκριθεί ο Κλέϊτον από τη Γερουσία.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ