Επιστολή Ρεπουμπλικάνου Βουλευτή στον Τραμπ κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο Ρεπουμπλικάνος Βουλευτής, Μάικ Λόλερ, με επιστολή προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Καθημερινή" που παρουσίασε την επιστολή, ο Βουλευτής της Νέας Υόρκης υποστηρίζει ότι η στάση της 'Αγκυρας δεν δικαιολογεί αλλαγή πολιτικής από την Ουάσιγκτον.

Όπως σημειώνει στην επιστολή, η «συνεχιζόμενη επιθετική στάση» του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι σε βασικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνδυασμό με τις αμυντικές συνεργασίες της Τουρκίας με αντιπάλους της Ουάσινγκτον, καθιστούν μια τέτοια πώληση αντίθετη προς το αμερικανικό εθνικό συμφέρον.

Ο Ρεπουμπλικάνος νομοθέτης υπενθυμίζει ότι η πρώτη Κυβέρνηση Τραμπ ήταν εκείνη που απομάκρυνε την Τουρκία από το πρόγραμμα, μετά την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Παράλληλα, επικαλείται το νομικό πλαίσιο που υιοθέτησε το Κογκρέσο στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η 'Αγκυρα εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της το σύστημα S-400.

Ο κ. Λόλερ συνδέει επίσης το ζήτημα και με την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στην επιστολή του αναφέρεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, στις ενέργειές της έναντι της Ελλάδας, καθώς και στην όλο και πιο έντονη ρητορική της Άγκυρας εναντίον του Ισραήλ. Αν και αναγνωρίζει ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος.

Κλείνοντας, ο Ρεπουμπλικάνος Βουλευτής καλεί τον Πρόεδρο Τραμπ να παραμείνει στη γραμμή που είχε χαράξει η δική του κυβέρνηση το 2019, προειδοποιώντας ότι μια αντίθετη απόφαση θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα τόσο προς τον Πρόεδρο Ερντογάν όσο και προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ