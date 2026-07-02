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Ελπίδα στα συντρίμμια: Άνδρας βρέθηκε ζωντανός επτά ημέρες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτήριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή .

Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες Τετάρτη το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δυο εξαιρετικά φονικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτήριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, 7,2 και 7,5 βαθμών, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους, κατά τον ακόμη μη οριστικό επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

πηγή: ΕΡΤ

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