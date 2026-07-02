Ελπίδα στα συντρίμμια: Άνδρας βρέθηκε ζωντανός επτά ημέρες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα!

Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες Τετάρτη το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δυο εξαιρετικά φονικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

🇻🇪 9 days later, thousands are dead, and tens of thousands are still missing



The scale of Venezuela's earthquake disaster continues to grow, with the reported death toll now at 2,295 and more than 11,000 people injured.



Nearly 50,000 people remain unaccounted for as families… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 2, 2026

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτήριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, 7,2 και 7,5 βαθμών, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους, κατά τον ακόμη μη οριστικό επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

πηγή: ΕΡΤ