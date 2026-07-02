Σε εκκρεμότητα ο Δημόσιος Κήπος Πάφου , χωρίς οριστική απόφαση για το μέλλον του χώρου

Ο Δημόσιος Κήπος Πάφου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ζητήματος που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια, καθώς δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη μελλοντική αξιοποίηση ενός από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους στο κέντρο της πόλης.

Το θέμα αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ του Δήμου Πάφου, της Μητρόπολης και της Αρχιεπισκοπής, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις να διατηρούν το ζήτημα σε εκκρεμότητα. Από πλευράς Εκκλησίας έχει εκφραστεί η θέση υπέρ της ανέγερσης ενός μεγαλοπρεπούς ναού, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί κατά καιρούς, θα ανταποκρίνεται στη θρησκευτική και ιστορική σημασία της Πάφου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προοπτική δεν φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή από μέρος της τοπικής κοινωνίας, με αρκετούς πολίτες να υποστηρίζουν ότι ο χώρος θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί ως δημόσιο πάρκο, προσφέροντας έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου στο αστικό κέντρο.

Την ίδια στιγμή, ερωτήματα εξακολουθούν να διατυπώνονται και για τη στάση του Δήμου Πάφου, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που επήλθαν στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η δημοτική αρχή, γεγονός που διατηρεί το θέμα σε στάδιο αναμονής.

Ο Δημόσιος Κήπος παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος εδώ και χρόνια, παρά τη στρατηγική του θέση στην καρδιά της πόλης.

Για πολλούς κατοίκους της Πάφου, η παρατεταμένη εκκρεμότητα συνιστά χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία και ανάδειξη ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ενώ οι εμπλεκόμενοι φορείς εξακολουθούν να μην έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτή λύση για το μέλλον του χώρου.