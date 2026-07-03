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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ στην Ινδονησία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Πηγή: Reuters

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