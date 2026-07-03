Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

GB kuat M6.2 di Halmahera, Indonesia pada 10:31 pagi, 3 Julai 2026. Pusat gempa bumi tersebut terletak 1.8° Utara dan 127.4° Timur dengan kedalaman 127 km. 116km Utara dari Ternate,Indonesia.

Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.#gempabumiMETMalaysia

#mygempa.met.gov.my pic.twitter.com/AdvIYLvahL — Jabatan Meteorologi Malaysia (@metmalaysia) July 3, 2026

Πηγή: Reuters