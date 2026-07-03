Μονακό: Ταυτοποιήθηκε πρόσωπο ως ύποπτο για τη βομβιστική επίθεση – Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και «Ερυθρά Αγγελία»

Οι Αρχές του Μονακό ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης (2/7) ότι ταυτοποιήθηκε ένα πρόσωπο ως ύποπτο για την απόπειρα δολοφονίας, με παγιδευμένο δέμα το βράδυ της Δευτέρας (29/06), κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας Ουκρανός ολιγάρχης καθώς και δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του πριγκιπάτου σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης καθώς και «Ερυθρά Αγγελία» από την Ιντερπόλ.

Η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» και το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV ανέφεραν ότι ο ύποπτος, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να φοράει ένα μαύρο καπέλο, πιστεύεται ότι είναι γυναίκα, η οποία προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές ότι είναι άνδρας.

Ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα στη δήλωσή του, αλλά ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου για λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Εξήρε τις αστυνομικές δυνάμεις του Μονακό και την «αποτελεσματική διεθνή ποινική συνεργασία, τόσο σε αστυνομικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο», η οποία κατέστησε δυνατή «την ταυτοποίηση, σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, του προσώπου που είναι ύποπτο ότι διέπραξε την επίθεση».

Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας και διάφορες άλλες κατηγορίες, η οποία έχει ανατεθεί σε τρεις ανακριτές.

Τη Δευτέρα το βράδυ, ένα άτομο άφησε ένα δέμα στην είσοδο μιας μικρής πολυκατοικίας, λίγα βήματα μακριά από τα γαλλικά σύνορα.

Λίγο αργότερα, ένας εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στον εν λόγω χώρο ακριβώς τη στιγμή που τρεις κάτοικοι, ένα ζευγάρι και ένα 13χρονο παιδί, έμπαιναν στο κτήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Οι Αρχές του Μονακό δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, η επίθεση είχε ως στόχο τον Βαντίμ Ερμολάεφ, 58 ετών, έναν πλούσιο επιχειρηματία ουκρανικής καταγωγής καθώς και τη σύντροφό του και τον γιο του.

Ο γιος νοσηλεύτηκε στο παιδικό νοσοκομείο «Lenval» της Νίκαιας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ οι δύο ενήλικες, των οποίων η ζωή βρισκόταν σε κίνδυνο, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νίκαιας (CHU).

Ο Ερμολάεφ, κάτοικος του Μονακό τουλάχιστον από το 2021, υπόκειται από τον Δεκέμβριο του 2023 σε κυρώσεις από την Ουκρανία λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στην Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία.

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι διατηρούσε επιχείρηση αλκοολούχων ποτών στην Κριμαία που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, καταβάλλοντας φόρους στη Μόσχα ακόμη και μετά την εισβολή της στη Ουκρανία το 2022.

Μια πηγή ανέφερε στο AFP ότι θα υπήρχε «ουρά» από ανθρώπους που θα ήθελαν να πυροβολήσουν τον μεγιστάνα των κατασκευών στο Ντνίπρο, τη βιομηχανική πόλη της Ουκρανίας όπου απέκτησε την περιουσία του.

Η βομβιστική επίθεση προκάλεσε σοκ στο Μονακό, ένα εξαιρετικά ασφαλές μικροκράτος κοντά στη Νίκαια, το οποίο αποτελεί τον παράδεισο των υπερπλουσίων του κόσμου.

Πηγή: AFP