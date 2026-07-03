Το... θαύμα της Λα Γκουάιρα: Άνδρας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ζωντανός μετά από οκτώ μέρες [ΒΙΝΤΕΟ]

Έπειτα από οκτώ ημέρες εγκλωβισμού στα ερείπια, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από κατεστραμμένο εμπορικό κέντρο στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, σε μια επιχείρηση που οι διασώστες περιγράφουν ως πραγματικό θαύμα.

Ο Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες, ηλικίας περίπου 40 ετών, εντοπίστηκε κάτω από εννέα μέτρα μπάζων και τσιμεντένιων πλακών. Για να φτάσουν κοντά του, οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν αδιάκοπα επί 70 ώρες, ενώ το κτίριο παρέμενε εξαιρετικά ασταθές και υπήρχε διαρκής φόβος νέας κατάρρευσης.

Ο Χιλ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο εμπορικό κέντρο Galerias Playa Grande όταν οι δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν την κατάρρευση του χώρου στάθμευσης. Παρά τις οκτώ ημέρες που πέρασε παγιδευμένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του και, σύμφωνα με τους διασώστες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή.

Ο Λουίς Ροδρίγκες, μέλος του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, ανέφερε ότι ο άνδρας ήταν σε πλήρη επαφή με το περιβάλλον κατά τη μεταφορά του με το ασθενοφόρο. Όπως είπε, ήταν προσανατολισμένος, συνεργάσιμος και παρουσίαζε φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Η πρώτη ένδειξη ότι βρισκόταν ακόμη στη ζωή ήρθε μέσα από ειδική κάμερα που πέρασε από ένα μικρό άνοιγμα ανάμεσα στα συντρίμμια. Στις εικόνες διακρίνονταν τα δάχτυλά του να κινούνται, προκαλώντας συγκίνηση και αναπτερώνοντας τις ελπίδες των σωστικών συνεργείων.

Rescatan con vida a Hernán Gil, sepultado durante más de una semana bajo ocho plantas por el terremoto en Venezuela



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Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια δύσκολη προσπάθεια για να παραμείνει ζωντανός έως την ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού. Μέσω ενός στενού σωλήνα οι διασώστες του έδιναν νερό, τροφή, φάρμακα και υγρά, διατηρώντας παράλληλα συνεχή επικοινωνία μαζί του.

Σε βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης, ο 40χρονος φαίνεται να βγαίνει αργά από τα ερείπια φορώντας προστατευτική μάσκα, με εμφανή αιμάτωση στο ένα μάτι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών και διασωστών από περίπου έξι χώρες, οι οποίοι χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να δημιουργήσουν μια ασφαλή δίοδο προς το σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί.

Η σύζυγός του, Γκουσβιμάρ Γκονσάλες, αποκάλυψε ότι για ημέρες πίστευε πως ο άνδρας της είχε σκοτωθεί. Όταν πληροφορήθηκε ότι είχε εντοπιστεί ζωντανός, όπως είπε, αισθάνθηκε ότι εμφανίστηκε ξανά μια αχτίδα ελπίδας.

Η ίδια χαρακτήρισε τον σύζυγό της ήρωα για την αντοχή που επέδειξε και ανέφερε ότι τα παιδιά τους τον περιμένουν να επιστρέψει στο σπίτι.

El rescate de Hernán Gil, después de 8 dias atrapado y más de 100 horas de trabajo entre todos los grupos de respuesta, es un verdadero milagro que anima a toda Venezuela. ¡Gratitud infinita con todos los que lo hicieron posible! pic.twitter.com/gWn6KmTUn3 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) July 2, 2026

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται δραματικά μετά τις πρώτες 72 ώρες από έναν σεισμό. Ο Σεμπαστιάν Μοκορκέρ, μέλος της ομάδας Εκτίμησης και Συντονισμού Καταστροφών του ΟΗΕ, δήλωσε ότι μετά την έβδομη ημέρα οι διασώσεις ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες.

Όπως εξήγησε, οι πρώτες τρεις ημέρες αποτελούν το λεγόμενο χρυσό παράθυρο για τις επιχειρήσεις έρευνας, αφού η έλλειψη νερού και οι τραυματισμοί περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης όσο περνούν οι ώρες.

Οι διασώστες είχαν λάβει από την Κυριακή πληροφορίες ότι πιθανόν να υπήρχε κάποιος ζωντανός στα χαλάσματα του εμπορικού κέντρου. Η παρουσία του επιβεβαιώθηκε με τη βοήθεια ραντάρ, σόναρ και ειδικών συστημάτων εντοπισμού ήχου.

Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de



Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

Η διάσωση του 40χρονου έφερε μια σπάνια στιγμή ελπίδας στη Βενεζουέλα, την ώρα που ο απολογισμός της καταστροφής γίνεται ολοένα βαρύτερος.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.595, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τα θύματα δεν θα ταφούν σε ομαδικούς τάφους. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο οι αρχές να έχουν δημοσιοποιήσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η πραγματική έκταση της τραγωδίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Ιατροδικαστής που εργάζεται σε αυτοσχέδιο νεκροτομείο στη Λα Γκουάιρα δήλωσε ανώνυμα στο CNN ότι μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση μεταφέρονται περίπου 400 σοροί κάθε ημέρα.