Ο Φιντάν προαναγγέλλει άρση κυρώσεων CAATSA από ΗΠΑ

Εχει ουσιαστικά ληφθεί η πολιτική απόφαση για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας σε συνέντευξη στο CNN Türk, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι τόσο οι ηγέτες όσο και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών επιθυμούν την κατάργηση των κυρώσεων και ότι πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες.

«Και οι δύο ηγέτες και οι δύο χώρες θέλουν να αρθεί αυτό. Τα πρακτικά βήματα που πρέπει να γίνουν τόσο από την αμερικανική πλευρά όσο και από τη δική μας βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανακοίνωση έχει ήδη δοθεί», ανέφερε.

Ο Χακάν Φιντάν διαχώρισε την πιθανή άρση της απαγόρευσης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία από την πλήρη επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα ως συμπαραγωγού.

Όπως υποστήριξε, η άρση της απαγόρευσης πώλησης των αεροσκαφών αποτελεί πιο απλή διαδικασία, καθώς μπορεί να γίνει με διοικητική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η επιστροφή της Τουρκίας στην παραγωγική κοινοπραξία των F-35 αποτελεί ξεχωριστό και πιο περίπλοκο ζήτημα.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σκόπευε αρχικά να συμμετάσχει και ότι η προσωπική τηλεφωνική παρέμβαση του Ταγίπ Ερντογάν ήταν εκείνη που άλλαξε την απόφαση του.

Χαρακτήρισε τη Σύνοδο της Άγκυρας ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συμπίπτουν πολλές σοβαρές διεθνείς κρίσεις.

Μεταξύ αυτών ανέφερε τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, τη μεταβαλλόμενη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις διατλαντικές σχέσεις και την αυξανόμενη ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών για την ασφάλειά τους.

«Η Ευρώπη δεν έχει αισθανθεί ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με τόσο μεγάλη απειλή από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Φιντάν είπε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει λάβει λεπτομερείς ενημερώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και τον πρόεδρο της τουρκικής Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας και έχει ήδη καθορίσει το πλαίσιο με το οποίο θα προσέλθει η Τουρκία στη Σύνοδο.

Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διμερείς επαφές όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες, οι αντιπροσωπείες των οποίων έχουν ζητήσει συναντήσεις με τον Ερντογάν.

Εξάλλου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι το Ισραήλ αναζητεί νέους εχθρούς, προκειμένου να αποκαταστήσει τη διεθνή εικόνα του.

«Το Ισραήλ προσπαθεί να δημιουργήσει έναν εχθρό για τον εαυτό του», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική και η νοοτροπία της ισραηλινής κυβέρνησης αποτελούν «ένα βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να σηκώσει».

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, διαμηνύοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει λόγο να υποχωρήσει απέναντι σε οποιονδήποτε παράγοντα.

Αναφερόμενος στις ευρύτερες τουρκοαμερικανικές σχέσεις, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η σημαντικότερη εστία τριβής μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον ήταν η αμερικανική υποστήριξη προς το YPG στη Συρία.

Κατά τον ίδιο, η πολιτική αυτή εγκαταλείφθηκε επισήμως κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινή στρατηγική προσέγγιση τόσο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία όσο και για τη σταθεροποίηση της Συρίας.

ΚΥΠΕ