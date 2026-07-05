Η μεγάλη απουσία από την κηδεία του Χαμενεΐ: Δεν εμφανίστηκε ο νέος ηγέτης του Ιράν

Οι τρεις γιοι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσαν το «παρών» στην τελετή της κηδείας του στην Τεχεράνη, ωστόσο απουσίαζε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην ηγεσία της χώρας και φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του.

Οι τρεις γιοι του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσευχήθηκαν την Κυριακή δίπλα στο φέρετρό του, καθώς και στα φέρετρα τεσσάρων ακόμη μελών της οικογένειας. Ωστόσο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, δεν εμφανίστηκε δημόσια.

Σύμφωνα με το Reuters, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες των Μοσταφά, Μεϊσάμ και Μασούντ Χαμενεΐ να συμμετέχουν στην προσευχή πίσω από τα φέρετρα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί στην αυλή του μεγάλου θρησκευτικού συγκροτήματος Imam Khomeini Grand Mosalla στην Τεχεράνη.

Οι ιρανικές αρχές έχουν οργανώσει μία εβδομάδα εκδηλώσεων και λαϊκών πομπών προς τιμήν του Χαμενεΐ, επιδιώκοντας να αναδείξουν τη στήριξη των πολιτών προς το θεοκρατικό καθεστώς και την Ισλαμική Επανάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η σορός του θα μεταφερθεί και σε ιερούς σιιτικούς τόπους στο γειτονικό Ιράκ.

Μετά από μία ημέρα κατά την οποία το φέρετρο παρέμεινε σε λαϊκό προσκύνημα για Ιρανούς αξιωματούχους και ξένες αντιπροσωπείες, το Σάββατο εκτέθηκε σε γυάλινη προθήκη στον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος, μαζί με τα φέρετρα της κόρης του, του γαμπρού του, της νύφης του και της 14 μηνών εγγονής του.

Παράλληλα, εξακολουθεί να μην υπάρχει καμία δημόσια εμφάνιση ή επίσημη φωτογραφία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε κατά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, όταν ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στόχους, σηματοδοτώντας την έναρξη του πολέμου.

Πηγές του στενού του περιβάλλοντος ανέφεραν στο Reuters ότι ο Μοτζτάμπα υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τα οποία προκάλεσαν παραμόρφωση, καθώς και σημαντικό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια.

Η εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ έχει αναστείλει τις εχθροπραξίες που διήρκεσαν τέσσερις μήνες, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και παρουσιάζει την εξέλιξη ως νίκη απέναντι σε μία υπερδύναμη.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν ανασταλεί για μία εβδομάδα λόγω των εκδηλώσεων που συνοδεύουν την κηδεία.

Στην τελετή της Κυριακής παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Μασούντ Χαμενεΐ εμφανίστηκε συγκινημένος, σκουπίζοντας τα δάκρυά του με μία κεφίγια, το χαρακτηριστικό καρό μαντίλι που στο Ιράν συμβολίζει τα επαναστατικά ιδεώδη και την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους, ενώ ιμάμης απηύθυνε τις νεκρώσιμες προσευχές.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Mosalla για να αποτίσουν φόρο τιμής, πολλοί από τους οποίους έκλαιγαν ή χτυπούσαν συμβολικά το στήθος τους ως ένδειξη πένθους. Το μετρό της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι από το βράδυ του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής καταγράφηκαν περίπου επτά εκατομμύρια διαδρομές, καθώς πλήθος κόσμου κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πόλης.

⚡️BREAKING: The Public farewell ceremony for Grand Ayatollah Khamenei has Begun



Approximately 20 million Mourners are expected, and the event could become the Largest funeral in recorded Human History pic.twitter.com/npd6j6ujxu — Iran Observer (@IranObserver0) July 4, 2026

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των αρχών, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη πομπή στο κέντρο της Τεχεράνης. Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ για τελετές την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Ιράκ, όπου θα πραγματοποιηθούν τελετές στις σιιτικές ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Την Πέμπτη η σορός θα επιστρέψει στο Ιράν για νέα πομπή στη Μασχάντ, όπου θα ταφεί κοντά στον τάφο ενός από τους μεσαιωνικούς σιίτες ιμάμηδες.

Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι εκατομμύρια πολίτες θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών, έχοντας οργανώσει μεταφορές, σίτιση και διαμονή για όσους επιθυμούν να παραστούν.