Βενεζουέλα: Στους 3.342 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς - Οργή για την έλλειψη βοήθειας

Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε την 24η Ιουνίου τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φθάνοντας τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την Κυβέρνηση χθες Κυριακή.

«Επίσημος απολογισμός ως την 5η Ιουλίου: 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν ως και τους 50.000. Κάποιες άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, προχθές Σάββατο, έκανε λόγο για 2.954 νεκρούς.

Εξάλλου, πάνω από 150 πτώματα θυμάτων του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, που δεν έχουν αναγνωριστεί, θάφτηκαν σε μακρά σειρά τάφων στο κοιμητήριο της πόλης Λα Γουάιρα, διαπίστωσαν χθες Κυριακή δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ομάδα του AFP καταμέτρησε 159 ατομικούς τάφους θυμάτων, που δεν έχουν αναγνωριστεί, σε δυο μακρά τμήματα, και άλλους 95 τάφους θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί σε απομακρυσμένη περιοχή του κοιμητηρίου Λα Εσπεράνσα. Προσωπικό με μηχανήματα έργου άνοιγε παράλληλα τάφρους για να ταφούν και άλλα θύματα.

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επικρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στη Βενεζουέλα διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι «δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη».

«Δεν καταλαβαίνω πώς, αυτές τις στιγμές οδύνης για τη Βενεζουέλα, εθνικού πένθους (...) κάποιοι τολμούν να απεργάζονται κοινωνικές εκρήξεις. Εδώ δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Εδώ αυτό που υπάρχει είναι η βαθιά κοινωνική αλληλεγγύη του λαού μας», είπε κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας (5η Ιουλίου) στο Φουέρτε Τιούνα, το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρίσκεται ιδίως η έδρα του υπουργείου Άμυνας, στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών, κάτοικοι εκφράζουν οργή για την έλλειψη βοήθειας από τις αρχές.

Πάνω από 16.000 άνθρωποι είναι άστεγοι και εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς. Οι δυο σεισμοί με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο έπληξαν κυρίως το βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος και στην απελπισία, κυρίως μεταξύ όσων δεν βρίσκουν τους δικούς τους, ζωντανούς ή νεκρούς.

Στην πόλη Λα Γουάιρα, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα, σαράντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν. Χιλιάδες σεισμοπαθείς βρίσκονται στους δρόμους, ή έχουν βρει καταφύγιο σε πάρκα, χωρίς άλλη προοπτική. Διασώστες και κάτοικοι ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια, ενώ μηχανήματα κατεδαφίζουν κτίρια που είχαν καταρρεύσει εντελώς ή εν μέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-ΓΠΕ-Ρόιτερς