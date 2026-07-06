Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΒΕ και του Cyprus Institute of Directors and Corporate Governance (CyIoDCG)

Το ΚΕΒΕ και το Cyprus Institute of Directors and Corporate Governance (CyIoDCG) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας με στόχο την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης, της επιχειρηματικής αριστείας και της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς επίσης και την αναβάθμιση του ρόλου του Διοικητικού Συμβούλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Μνημόνιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, μέσω του οποίου θα προωθηθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης, η εκπόνηση μελετών και εισηγήσεων, καθώς και η διοργάνωση κοινών δράσεων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών συμβουλίων, στην προώθηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και στην καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης ηγεσίας, προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας και της οικονομίας ευρύτερα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα δύο μέρη θα συνεργάζονται στενά για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την επαγγελματική κατάρτιση στελεχών, ενώ παράλληλα θα στηρίζουν την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Η συνεργασία αυτή, τονίζεται, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και την προώθηση σύγχρονων προτύπων διοίκησης και ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, δήλωσε: «Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επιδιώκουν να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Δεν αποτελεί μόνο ένα πλαίσιο ορθής διοίκησης, αλλά έναν σημαντικό παράγοντα δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».

Σε δήλωση του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης τόνισε την σημασία που αποδίδει το ΚΕΒΕ στο κεφάλαιο της σωστής Εταιρικής Διακυβέρνησης «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Cyprus Institute of Directors and Corporate Governance (CyIoDCG) θα ενώσουν δυνάμεις για την προαγωγή της Εταιρικής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην βάση των αξιακών αρχών της λογοδοσίας, ακεραιότητας και ήθους». Ο Πρόεδρος του ΔΣ του CyIoDCG κ. Κυριάκος Κόκκινος, δήλωσε «Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί στρατηγικό πυλώνα βιωσιμότητας, διαφάνειας και μακροπρόθεσμης αξίας για κάθε οργανισμό - μικρομεσαία επιχείρηση, δημόσια εταιρεία και κρατικούς οργανισμούς. Θα εργαστούμε μαζί με το ΚΕΒΕ με στόχο την ενίσχυση των προτύπων διοίκησης και τη θεσμική αναβάθμιση των Διοικητικών Συμβουλίων».