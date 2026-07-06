Μαρίν Λεπέν: Η δικαστική απόφαση που μπορεί να ανατρέψει τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

Τη δικαστική απόφαση που θα κρίνει αν η Μαρίν Λεπέν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας το 2027 αναμένει την Τρίτη η γαλλική πολιτική σκηνή. Το Εφετείο του Παρισιού θα αποφανθεί επί της καταδίκης της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και της πενταετούς απαγόρευσης κατοχής δημόσιου αξιώματος, με την ετυμηγορία να ενδέχεται να ανατρέψει πλήρως την κούρσα για το Μέγαρο των Ηλυσίων, αναφέρει το BBC.

Η απόφαση αναμένεται στις 13:30 τοπική ώρα [14.30 ώρα Κύπρου] και θεωρείται καθοριστική όχι μόνο για το πολιτικό μέλλον της Λεπέν, αλλά και για ολόκληρη την προεδρική αναμέτρηση στη Γαλλία.

Η 57χρονη ηγετική φυσιογνωμία του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού έχει διεκδικήσει τρεις φορές την προεδρία. Το 2017 και το 2022 πέρασε στον δεύτερο γύρο, αλλά ηττήθηκε και τις δύο φορές από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Λιγότερο από δέκα μήνες πριν από τις εκλογές, η Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Σε περίπτωση που αποκλειστεί από την αναμέτρηση, υποψήφιος στη θέση της αναμένεται να είναι ο νεαρός πολιτικός της σύμμαχος και πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά.

Τι αφορά η έφεση

Η απόφαση επί της έφεσης θα κρίνει ουσιαστικά το πολιτικό μέλλον της Λεπέν και θα σηματοδοτήσει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει οριστεί για τις 18 Απριλίου 2027 και ο δεύτερος για τις 2 Μαΐου.

Στις 31 Μαρτίου 2025, δικαστήριο έκρινε τη Λεπέν ένοχη για υπεξαίρεση 1,4 εκατομμυρίου ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή υπαλλήλων του κόμματός της κατά την περίοδο 2004-2016, παρότι αυτοί εμφανίζονταν ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Η Λεπέν διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2017.

Της επιβλήθηκε πενταετής στέρηση του δικαιώματος κατοχής δημόσιου αξιώματος, καθώς και ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Τα δύο χρόνια ανεστάλησαν, ενώ τα υπόλοιπα δύο προβλεπόταν να εκτιθούν κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Λεπέν είτε ενέκρινε είτε ανέχθηκε το σύστημα των εικονικών θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Κατά την εκδίκαση της έφεσης, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, η ίδια αρνήθηκε ότι οργάνωσε το σχέδιο, παραδέχθηκε όμως ότι έγινε «λάθος», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί να εργάζονται «προς όφελος του κόμματος».

Οι εισαγγελείς ζητούν να παραμείνει σε ισχύ η πενταετής απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος. Εισηγούνται επίσης τετραετή ποινή φυλάκισης, από την οποία το ένα έτος να εκτιθεί με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και τα υπόλοιπα τρία να ανασταλούν.

Η Λεπέν δηλώνει ότι δεν φοβάται την απόφαση, αναγνωρίζει όμως ότι θα είναι πρακτικά «αδύνατο» να διεκδικήσει την προεδρία εάν υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Πώς η Λεπέν άλλαξε το πρόσωπο της γαλλικής ακροδεξιάς

Η Μαρίν Λεπέν είναι η μικρότερη κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν. Το 2011 ανέλαβε την ηγεσία του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου, το οποίο ο πατέρας της διοικούσε από το 1972, επιχειρώντας να απομακρύνει το κόμμα από τις πιο ακραίες θέσεις και την εικόνα του παρελθόντος.

Το 2015 ήρθε σε πλήρη ρήξη με τον πατέρα της και τον διέγραψε από το κόμμα εξαιτίας των τοποθετήσεών του για το Ολοκαύτωμα.

Τρία χρόνια αργότερα, μετονόμασε το κόμμα σε Εθνικό Συναγερμό. Παρότι ηττήθηκε δύο φορές από τον Μακρόν στις προεδρικές εκλογές, το 2024 οδήγησε την παράταξη στην καλύτερη εκλογική επίδοση της ιστορίας της.

Η συμμαχία της σκληρής δεξιάς εξασφάλισε 143 από τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Η Λεπέν παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα της γαλλικής Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίστηκε διαφορετικά από άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τα κόμματα των οποίων είχαν επίσης καταδικαστεί για οικονομικές παρατυπίες.

Οι δικαστές της πρωτόδικης διαδικασίας έκριναν, ωστόσο, ότι είχε υιοθετήσει «με αυταρχικό τρόπο και αποφασιστικότητα» το σύστημα που είχε δημιουργήσει ο πατέρας της και ότι βρισκόταν «στην καρδιά» του μηχανισμού των εικονικών θέσεων εργασίας.

Τα πιθανά σενάρια

Αθώωση: Σε περίπτωση αθώωσης, η Λεπέν θα μπορέσει να διεκδικήσει κανονικά την προεδρία, χωρίς να έχει υποστεί περαιτέρω πλήγμα η πολιτική της εικόνα. Το σενάριο αυτό θεωρείται, πάντως, λιγότερο πιθανό.

Καταδίκη και αποκλεισμός άνω των δύο ετών: Εάν κριθεί ένοχη και η στέρηση του δικαιώματος κατοχής δημόσιου αξιώματος υπερβαίνει τα δύο χρόνια, με αφετηρία την 31η Μαρτίου 2025, δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια.

Η χρονική διάρκεια της ποινής μετρά ήδη από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση.

Καταδίκη με μειωμένη απαγόρευση:Εάν η απαγόρευση περιοριστεί σε δύο χρόνια ή λιγότερο, η ποινή θα έχει λήξει εγκαίρως και η Λεπέν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εκλογές του 2027.

Καταδίκη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι: Εάν το δικαστήριο ακολουθήσει την εισήγηση των εισαγγελέων, η τετραετής ποινή θα διατηρηθεί, αλλά η Λεπέν θα χρειαστεί να περάσει έναν χρόνο με ηλεκτρονικό βραχιολάκι αντί για δύο.

Η ίδια έχει προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα καθιστούσε αδύνατη την προεκλογική της εκστρατεία.

«Όταν είσαι υποψήφιος για την προεδρία, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία μετακινήσεων. Δεν μπορώ να εξαρτώμαι από έναν δικαστή για να μου επιτρέψει να πάω σε μια συγκέντρωση ή σε μια αγορά», δήλωσε.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο: Η Λεπέν θα μπορούσε να προσβάλει ενδεχόμενη νέα καταδικαστική απόφαση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Θα έχει προθεσμία δέκα ημερών για να αποφασίσει.

Μια τέτοια διαδικασία, ωστόσο, θα διαρκούσε αρκετούς μήνες και θα δυσκόλευε την προεκλογική της εκστρατεία. Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει αυτή την οδό.

Ακόμη και σε περίπτωση αθώωσής της, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν επίσης να προσφύγουν στο ανώτατο δικαστήριο.

Τι δηλώνει η Λεπέν

Η Λεπέν υποστηρίζει ότι περιμένει με ψυχραιμία την ετυμηγορία και ότι ο φόβος δεν είναι ένα συναίσθημα με το οποίο είναι εξοικειωμένη. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι ένας αποκλεισμός από τις εκλογές θα ήταν «αναμφίβολα επώδυνος».

«Ό,τι και αν συμβεί, δεν θα πεθάνω. Ό,τι και αν συμβεί, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις ιδέες μου», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LCI. Η διαφορά, εξήγησε, είναι ότι θα συνεχίσει ως απλό μέλος και ακτιβίστρια του κόμματος και όχι ως υποψήφια για την προεδρία.

Το βράδυ της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της γαλλικής τηλεόρασης.

Το εναλλακτικό σχέδιο με τον Ζορντάν Μπαρντελά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά βρίσκεται στην ηγεσία του Εθνικού Συναγερμού από το 2022. Εντάχθηκε στην ομάδα της Λεπέν το 2017, όταν ήταν λίγο πάνω από 20 ετών.

Μετά την καταδίκη της το 2025, έγινε σαφές ότι το κόμμα χρειαζόταν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Η Λεπέν έχρισε τελικά τον Μπαρντελά ως τον υποψήφιο που θα την αντικαταστήσει εάν δεν μπορέσει να λάβει μέρος στις εκλογές.

Σε συγκέντρωση υποστηρικτών του κόμματος, ο Μπαρντελά επανέλαβε την πλήρη στήριξή του στη Λεπέν. «Θέλω να επαναλάβω την απόλυτη υποστήριξή μου, την απόλυτη φιλία μου και την πολιτική μου δέσμευση στο πλευρό της, ώστε να τη δω να εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας», δήλωσε.

Η Λεπέν έχει πει ότι, εάν εκλεγόταν πρόεδρος, ο Μπαρντελά θα γινόταν πρωθυπουργός. Είναι, όμως, έτοιμη να του παραχωρήσει την προεδρική υποψηφιότητα «εάν η Δικαιοσύνη με εμποδίσει να είμαι υποψήφια».

Σε αυτή την περίπτωση, δεσμεύθηκε να τον στηρίξει με «μεγάλη ενέργεια, μεγάλη πεποίθηση και μεγάλη εμπιστοσύνη».

Λεπέν ή Μπαρντελά;

Το μήνυμα του Εθνικού Συναγερμού προς τους ψηφοφόρους είναι ότι στο κόμμα επικρατεί ενότητα. Η προοπτική μιας υποψηφιότητας Μπαρντελά έχει πλέον γίνει τόσο αποδεκτή, ώστε σε ορισμένες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να συγκεντρώνει οριακά υψηλότερα ποσοστά από τη Λεπέν.

Και οι δύο καταγράφουν ποσοστά άνω του 30% στον πρώτο γύρο. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Εθνικού Συναγερμού αμφισβητούν, ωστόσο, το κατά πόσο η Λεπέν θα αφήσει τον Μπαρντελά να λειτουργήσει αυτόνομα. Εκτιμούν επίσης ότι η ίδια θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη αντίπαλος στον δεύτερο γύρο, καθώς ο Μπαρντελά διαθέτει σχετικά περιορισμένη πολιτική εμπειρία.

Ο Μπαρντελά θα συμπληρώσει τα 31 του χρόνια τον Σεπτέμβριο.

Ο υποψήφιος των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, Μπρινό Ρεταϊγιό, είχε σχολιάσει ειρωνικά ότι οι Γάλλοι πιθανότατα αγάπησαν την ιδέα ενός 40χρονου προέδρου στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας: «Σίγουρα θα λατρέψετε να έχετε έναν πρόεδρο 30 ετών».

Ποιοι άλλοι δικάζονται

Από τα 25 στελέχη του Εθνικού Συναγερμού που δικάστηκαν αρχικά, τα 12 κρίθηκαν ένοχα τον Μάρτιο του 2025 και προσέφυγαν κατά της καταδίκης τους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αντιπρόεδρος του κόμματος και δήμαρχος της Περπινιάν, Λουί Αλιό, στον οποίο επιβλήθηκε εξάμηνη ποινή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ανάλογη ποινή επιβλήθηκε στον Νικολά Μπέι, πρώην γενικό γραμματέα του Εθνικού Μετώπου. Ο Μπρινό Γκολνίς καταδικάστηκε σε έναν χρόνο με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ η Κατρίν Γκριζέ, πρώην στενή συνεργάτιδα της Λεπέν, αποκλείστηκε από δημόσια αξιώματα για δύο χρόνια.

Ο πρώην ταμίας του Εθνικού Μετώπου, Βαλεράν ντε Σεν-Ζιστ, καταδικάστηκε επίσης σε ποινή ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Πηγή: BBC