ΕΔΕΚ: Σοφοκλέους και Μυριάνθους δίνουν το παρασκήνιο του χθεσινού συνεδρίου – Ανοίγουν τα χαρτιά τους για την επόμενη μέρα (ηχητικά)

Με τις πληγές της εσωστρέφειας να παραμένουν ανοικτές, η ΕΔΕΚ εισέρχεται σε περίοδο καταστατικών και εκλογικών διαδικασιών, επιχειρώντας να ανασυγκροτηθεί μετά το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώριση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Ηλίας Μυριάνθους και ο Σοφοκλής Σοφοκλέους εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία μετά το έκτακτο συνέδριο, θέτουν όμως ζητήματα για το μητρώο μελών, την οικονομική διαχείριση και τις σχέσεις μεταξύ των στελεχών.

Το έκτακτο συνέδριο της ΕΔΕΚ σημαδεύτηκε από ένταση, με τις αποφάσεις που λήφθηκαν να θέτουν το κόμμα σε πορεία προς το καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου και το εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Ο τέως βουλευτής και στέλεχος του κόμματος, Ηλίας Μυριάνθους, ανέφερε ότι οι αποφάσεις δημιουργούν προοπτική εξόδου από την κρίση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα προβλήματα ωστόσο δεν έχουν επιλυθεί.

«Δημιουργούν μια αισιοδοξία ότι προχωρούμε μπροστά, να γυρίσουμε σελίδα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν τελείωσαν ούτε τα προβλήματα, αλλά ούτε και η εσωστρέφεια».

Από την πλευρά του, ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, έκανε λόγο για αποφάσεις που προσφέρουν περιορισμένη προοπτική ανάκαμψης.

«Πάρθηκαν αποφάσεις που μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δική μου τουλάχιστον, δίδει μια προοπτική στο κόμμα να ανακάμψει», ανέφερε.

Η διαφωνία για το μητρώο μελών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν το μητρώο μελών και οι προϋποθέσεις επιστροφής προσώπων που διαγράφηκαν ή αποστασιοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ηλία Μυριάνθους, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το μητρώο του 2015, πριν από τις αφαιρέσεις και τις διαγραφές που ακολούθησαν. Εξαίρεση αποτελούν πρόσωπα που στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τάχθηκαν ενεργά υπέρ άλλου κόμματος ή ήταν υποψήφιοι με διαφορετικό πολιτικό σχηματισμό.

Ο ίδιος διαφώνησε με τους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να επιτραπεί η επιστροφή όλων όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ξανά στην ΕΔΕΚ.

«Θα έπρεπε να δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα μέλη, μηδενός εξαιρουμένου, να επανέλθουν πίσω», είπε.

Κατά τον Ηλία Μυριάνθους, ακόμη και όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν κομματικό αξίωμα θα πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα, με την τελική απόφαση να ανήκει στα μέλη.

«Είναι τα απλά τα μέλη που θα κρίνουν αν κάποιος είναι αξιόλογος ή όχι, αν κάποιος ουσιαστικά μπορεί να υπηρετήσει συνειδητά την ΕΔΕΚ ή όχι», σημείωσε.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο οποίος υποστήριξε ότι θα έπρεπε να αρχίσει από μηδενική βάση διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής των μελών.

«Επικαιροποίηση, επανεγγραφή. Απλά πράγματα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μια τέτοια διαδικασία θα περιόριζε τις αμφισβητήσεις και τη νέα εσωστρέφεια γύρω από τους καταλόγους του κόμματος.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι πρόσωπα που είναι υποψήφια ή δραστηριοποιούνται σε άλλα κόμματα δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη της ΕΔΕΚ.

Τρεις επιτροπές για τις συνεδριακές διαδικασίες

Για την προετοιμασία των επόμενων διαδικασιών αποφασίστηκε η συγκρότηση τριών επιτροπών.

Η πρώτη θα ασχοληθεί με τα διαπιστευτήρια και τις διαδικασίες του καταστατικού και του εκλογικού συνεδρίου, η δεύτερη με την οικονομική διαχείριση του κόμματος και η τρίτη με το μητρώο των μελών.

Στην πενταμελή επιτροπή που θα διαχειριστεί μέρος των συνεδριακών διαδικασιών συμμετέχουν, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι Νίκος Αναστασίου, Νίκος Νικολαΐδης, Διομήδης Διομήδους, Μιχάλης Κουταλιανός και Παύλος Μιχαήλ.

Η αυτοκριτική μετατίθεται για τον Δεκέμβριο

Στο συνέδριο εκφράστηκαν παράπονα ότι δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστική αυτοκριτική για την πορεία του κόμματος και το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Ηλίας Μυριάνθους ανέφερε ότι σε μια διαδικασία διάρκειας τεσσάρων ωρών, με βασικό αντικείμενο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων, δεν ήταν εύκολο να γίνει ολοκληρωμένος απολογισμός.

Κατά τον ίδιο, η αυτοκριτική, η λογοδοσία και η αξιολόγηση όσων συνέβησαν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο θα είναι και ιδεολογικοπολιτικό.

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους υποστήριξε ότι η ανάγκη αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του κόμματος είχε καταστεί εμφανής ήδη μετά τις προηγούμενες ευρωεκλογές.

«Ο κύκλος του κόμματος έχει κλείσει εδώ και δύο χρόνια με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε», ανέφερε.

Επανέλαβε την πρότασή του για επανίδρυση και εκσυγχρονισμό του κόμματος, χωρίς διάλυσή του.

«Θα έπρεπε να επανιδρυθεί, αλλά όχι να διαλυθεί», τόνισε.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η οικονομική κατάσταση της ΕΔΕΚ, καθώς στο παρελθόν ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Μαρίνος Σιζόπουλος, είχε δηλώσει ότι απέτρεψε την οικονομική κατάρρευσή του.

Ο Ηλίας Μυριάνθους εξέφρασε διαφωνία με τους προηγούμενους χειρισμούς, αναφερόμενος στην πώληση ακινήτου του κόμματος στην Πάφο έναντι περίπου 1,3 εκατομμυρίου ευρώ.

Όπως υποστήριξε, παρά την πώληση, τα ελλείμματα εμφανίζονται να βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με προηγουμένως και να ανέρχονται γύρω στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η πραγματική εικόνα θα προκύψει μέσα από τον έλεγχο που αποφασίστηκε.

«Θα φανεί από τη διαχειριστική, από την οικονομική, από τον οικονομικό έλεγχο που θα γίνει», ανέφερε.

Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους τόνισε επίσης την ανάγκη πλήρους διαφάνειας, επισημαίνοντας ότι οι αντικρουόμενες αναφορές για τα οικονομικά θα πρέπει να διερευνηθούν από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο.

Κατά τον ίδιο, ένας διαφανής έλεγχος είτε θα επιβεβαιώσει την προηγούμενη ηγεσία είτε θα αναδείξει ευθύνες που θα πρέπει να αναληφθούν.

Δεν αποκλείει την προεδρία ο Μυριάνθους

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διεκδίκησης της προεδρίας της ΕΔΕΚ, ο Ηλίας Μυριάνθους άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι η ανάληψη αξιώματος δεν αποτελεί προσωπικό στόχο.

«Εγώ δεν αποκλείω ούτε την προεδρία, αλλά αναμφίβολα δεν είναι αυτοσκοπός», δήλωσε.

Ανέφερε ότι υπάρχουν ιστορικά και ικανά στελέχη που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία και ότι, εφόσον διεκδικήσουν την προεδρία πρόσωπα με κοινές αντιλήψεις και αγωνίες, θα μπορούσε να τα στηρίξει και να εξετάσει τη διεκδίκηση άλλου αξιώματος.

«Δεν είναι πλέον καιρός για τον ένα και μοναδικό, ο οποίος θα αποφασίζει», τόνισε, θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημιουργία συλλογικής ηγεσίας που θα οδηγήσει στην επανίδρυση και επανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ.

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο να έχει ρόλο στις επόμενες διαδικασίες και ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, σημειώνοντας ότι οι κομματικοί ρόλοι δεν διεκδικούνται μέσω των μέσων ενημέρωσης αλλά μέσα από εκλογικές διαδικασίες.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ηλία Μυριάνθους στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»:

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Σοφοκλή Σοφοκλέους στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: