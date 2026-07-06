Έρευνα για πρώην βουλευτή: Τι απαντά η Αρχή κατά της Διαφθοράς για την αποκάλυψη του «Π»

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν τοποθετείται για τις λεπτομέρειες υπό διερεύνηση υπόθεσης που έχει ενώπιόν της, πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδό μας, στην εφημερίδα «Πολίτης», που κάνει λόγο για διερεύνηση πρώην Βουλευτή, για ενδεχόμενα αδικήματα απάτης και υπεξαίρεσης χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Ο κ. Πογιατζής, ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η Αρχή, χάριν προστασίας της διαδικασίας διερεύνησης, δεν τοποθετείται σχετικά με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μέχρι την ολοκλήρωση του πορίσματος.

Εξήγησε ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν στον Τύπο προέρχονται από άλλες πλευρές, στις οποίες δεν ασκεί έλεγχο η Αρχή.

Σημειώνεται ότι, στο δημοσίευμα του «Π» αναφέρεται ότι άρχισε η κλήση μαρτύρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται λειτουργοί της Βουλής, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από διάφορα υπουργεία. Τελευταίος αναμένεται να καταθέσει ο πρώην βουλευτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», ο πρώην βουλευτής ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας, την οποία ίδρυσε ο ίδιος και της οποίας είναι ο μοναδικός μέτοχος. Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να έλαβε συνολικά περίπου €1,3 εκατ. από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού εξέτασε τις σχετικές καταγγελίες και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι προκύπτει πεδίο περαιτέρω διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξε κατάχρηση χρημάτων που διαχειριζόταν η μη κερδοσκοπική εταιρεία και τα οποία δόθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό.